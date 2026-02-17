Оценено состояние самого богатого игрока в мире. Утер нос Роналду и Месси

Футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду давно считаются одними из самых богатых в мире. Однако многократным обладателям Золотого мяча удалось утереть нос 27-летнему Фаику Болкиаху – он обладает состоянием более 20 млрд евро.

Фаик Болкиах является сыном принца Джеффри Болкиаха и племянником султана Хасанала Болкиаха. Футболист вырос в роскоши с собственными поместьями, экзотическими животными и коллекцией роскошных автомобилей.

Болкиах в свое время играл в молодежных командах «Саутгемптона» и «Челси», а также в Премьер-лиге за «Лестер».

Сейчас Файк играет в Таиланде за «Ратчабури», где в прошлом сезоне провел только один матч из 20 возможных. Его рыночная стоимость оценивается в 150 тыс. евро.

Болкиах возглавляет рейтинг самых богатых игроков планеты и опережает таких звездных игроков, как Криштиану Роналду – £1 миллиард, Лионеля Месси – £800 миллионов и Неймара – £500 миллионов.