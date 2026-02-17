Оценено состояние самого богатого игрока в мире. Утер нос Роналду и Месси
Фаик Болкиах имеет роскошную жизнь
Футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду давно считаются одними из самых богатых в мире. Однако многократным обладателям Золотого мяча удалось утереть нос 27-летнему Фаику Болкиаху – он обладает состоянием более 20 млрд евро.
Фаик Болкиах является сыном принца Джеффри Болкиаха и племянником султана Хасанала Болкиаха. Футболист вырос в роскоши с собственными поместьями, экзотическими животными и коллекцией роскошных автомобилей.
Болкиах в свое время играл в молодежных командах «Саутгемптона» и «Челси», а также в Премьер-лиге за «Лестер».
Сейчас Файк играет в Таиланде за «Ратчабури», где в прошлом сезоне провел только один матч из 20 возможных. Его рыночная стоимость оценивается в 150 тыс. евро.
Болкиах возглавляет рейтинг самых богатых игроков планеты и опережает таких звездных игроков, как Криштиану Роналду – £1 миллиард, Лионеля Месси – £800 миллионов и Неймара – £500 миллионов.
🚨💰 Richest players in football:— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 13, 2026
🇧🇳 Faiq Bolkiah - £20B
🇵🇹 Cristiano Ronaldo - £1B
🇦🇷 Lionel Messi - £0.8B
🇧🇷 Neymar Jr - £0.5B pic.twitter.com/HvVi9pIMGz
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26
США и Канада ожидаемо вышли в финал