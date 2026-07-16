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Лига Европы
16 июля 2026, 14:57 | Обновлено 16 июля 2026, 15:01
342
0

ФОТО. Предматчевая тренировка Динамо перед игрой с Университатя Клуж

Киевская команда сыграет матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы

16 июля 2026, 14:57 | Обновлено 16 июля 2026, 15:01
342
0
ФОТО. Предматчевая тренировка Динамо перед игрой с Университатя Клуж
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко
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Киевское Динамо проведет в Румынии важный поединок первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между командами Университатя и Динамо состоится 16 июля в 20:30 на стадионе Клуж Арена.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вечером 15 июля на арене состоялась официальная предматчевая тренировка Динамо, которая первые 15 минут имела статус открытой.

Первая встреча команд неделей ранее в польском Люблине завершилась без забитых мячей (0:0).

Победитель пары Динамо Киев – Университатя Клуж выйдет в Q2 ЛЕ на ПАОК из Греции, а команда, которая проиграет, встретится в Q2 Лиги конференций с норвежским клубом Бранн.

Видео тренировки

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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