ФОТО. Предматчевая тренировка Динамо перед игрой с Университатя Клуж

Киевское Динамо проведет в Румынии важный поединок первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между командами Университатя и Динамо состоится 16 июля в 20:30 на стадионе Клуж Арена.

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Вечером 15 июля на арене состоялась официальная предматчевая тренировка Динамо, которая первые 15 минут имела статус открытой.

Первая встреча команд неделей ранее в польском Люблине завершилась без забитых мячей (0:0).

Победитель пары Динамо Киев – Университатя Клуж выйдет в Q2 ЛЕ на ПАОК из Греции, а команда, которая проиграет, встретится в Q2 Лиги конференций с норвежским клубом Бранн.

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