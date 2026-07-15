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Лига Европы
15 июля 2026, 18:40 | Обновлено 15 июля 2026, 18:51
396
0

ФОТО. Как Динамо готовилось к матчу Лиги Европы против Университатя Клуж

Столичная команда 16 июля проведет матч отбора ко второму по силе еврокубку

15 июля 2026, 18:40 | Обновлено 15 июля 2026, 18:51
396
0
ФОТО. Как Динамо готовилось к матчу Лиги Европы против Университатя Клуж
ФК Динамо
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Киевское Динамо продолжает подготовку к ответному матчу первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Во вторник, 14 июля, команда прибыла в румынский Клуж, где через два дня встретится с местным клубом Университатя в решающем поединке противостояния.

После переезда бело-синие отправились на тренировку. Занятие прошло в привычном рабочем режиме, оно началось с легкой пробежки, после которой футболисты выполнили комплекс упражнений для разминки. Далее команда перешла к работе с мячом, в частности к традиционным квадратам, где основной акцент делался на скорости принятия решений, точности передач и контроле мяча в ограниченном пространстве.

Основной частью занятия стала игровая серия. Футболистов разделили на три команды, которые соревновались на площадке с четырьмя маленькими воротами. Упражнение было направлено на развитие короткого паса и сохранение владения мячом. Тем временем вратари традиционно работали по отдельной программе под руководством тренера голкиперов.

Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между Университатей и Динамо состоится 16 июля на стадионе Клуж Арена. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени. Первая встреча команд завершилась без забитых мячей (0:0).

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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