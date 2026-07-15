ФОТО. Как Динамо готовилось к матчу Лиги Европы против Университатя Клуж
Столичная команда 16 июля проведет матч отбора ко второму по силе еврокубку
Киевское Динамо продолжает подготовку к ответному матчу первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Во вторник, 14 июля, команда прибыла в румынский Клуж, где через два дня встретится с местным клубом Университатя в решающем поединке противостояния.
После переезда бело-синие отправились на тренировку. Занятие прошло в привычном рабочем режиме, оно началось с легкой пробежки, после которой футболисты выполнили комплекс упражнений для разминки. Далее команда перешла к работе с мячом, в частности к традиционным квадратам, где основной акцент делался на скорости принятия решений, точности передач и контроле мяча в ограниченном пространстве.
Основной частью занятия стала игровая серия. Футболистов разделили на три команды, которые соревновались на площадке с четырьмя маленькими воротами. Упражнение было направлено на развитие короткого паса и сохранение владения мячом. Тем временем вратари традиционно работали по отдельной программе под руководством тренера голкиперов.
Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между Университатей и Динамо состоится 16 июля на стадионе Клуж Арена. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени. Первая встреча команд завершилась без забитых мячей (0:0).
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