ФОТО. Битва в Лиге Европы. Динамо сыграло вничью с клубом Университатя Клуж

Киевское Динамо начало новый евросезон с нулевой ничьей в польском Люблине.

Первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против румынского клуба Университатя Клуж завершился вничью (0:0).

Подопечные Игоря Костюка владели инициативой на протяжении большей части встречи, создали ряд опасных моментов, но не сумели реализовать свои шансы.

Ближе всего к голу были Александр Пихаленок, Николай Шапаренко и Матвей Пономаренко. В концовке матча Шапаренко попал в перекладину.

На 84-й минуте поединок был ненадолго прерван из-за отключения освещения на стадионе.

Ответный матч состоится 16 июля в румынском городе Клуж-Напока.

Лига Европы УЕФА. 1-й раунд квалификации

Первый матч, 9 июля 2026. Люблин (Польша). Арена Люблин

Динамо Киев (Украина) – Университатя Клуж (Румыния) – 0:0

Динамо: Нещерет – Кендзера, Биловар, Михавко, Дубинчак – Пихаленок (Буяльский, 61), Бражко, Шапаренко, Волошин (Огундана, 90), Редушко – Пономаренко.

Университатя Клуж: Михаил – Станоев, Кристя, Кубиш, Кипчу – Кодря, Драмме (Пинью, 83), Штефанеску, Бик, Менди (Адамс, 65) – Макалу (Алиев, 73).

Предупреждение: Драмме, 71

Видео матча

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