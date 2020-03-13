Владислав ГЕЛЬЗИН: «Причина отставки Гомеса – не результаты»

Сегодня донецкий «Олимпик» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Висенте Гомесом.

Однако президент «Олимпика» Владислав Гельзин заявил, что причиной отставки стали не последние неудачные результаты команды:

«Никаких особых причин не было. Приняли это решение в процессе разговора. Дай Бог успехов Висенте дальше, я считаю, что это очень хороший тренер. Гомес многому научил нас, мы увидели, как работают профессионалы. Я очень хорошего мнения о нем, думаю, у него большое будущее.

Я верил, что он правильно работает. Поддерживал и тренера, и игроков. Последние результаты – не причина. Он был на правильном пути. Жизненные обстоятельства заставили нас пожать друг другу руки и пожелать удачи».