Владислав ГЕЛЬЗИН: «Причина отставки Гомеса – не результаты»

Президент «Олимпика» - об уходе Висенте Гомеса

  • 13.03.2020 22:50
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Владислав ГЕЛЬЗИН: «Причина отставки Гомеса – не результаты»
© ФК Олимпик. Владислав Гельзин

Сегодня донецкий «Олимпик» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Висенте Гомесом.

Однако президент «Олимпика» Владислав Гельзин заявил, что причиной отставки стали не последние неудачные результаты команды:

«Никаких особых причин не было. Приняли это решение в процессе разговора. Дай Бог успехов Висенте дальше, я считаю, что это очень хороший тренер. Гомес многому научил нас, мы увидели, как работают профессионалы. Я очень хорошего мнения о нем, думаю, у него большое будущее.

Я верил, что он правильно работает. Поддерживал и тренера, и игроков. Последние результаты – не причина. Он был на правильном пути. Жизненные обстоятельства заставили нас пожать друг другу руки и пожелать удачи».

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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