Владислав ГЕЛЬЗИН: «Причина отставки Гомеса – не результаты»

Сегодня донецкий «Олимпик» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Висенте Гомесом.
Однако президент «Олимпика» Владислав Гельзин заявил, что причиной отставки стали не последние неудачные результаты команды:
«Никаких особых причин не было. Приняли это решение в процессе разговора. Дай Бог успехов Висенте дальше, я считаю, что это очень хороший тренер. Гомес многому научил нас, мы увидели, как работают профессионалы. Я очень хорошего мнения о нем, думаю, у него большое будущее.
Я верил, что он правильно работает. Поддерживал и тренера, и игроков. Последние результаты – не причина. Он был на правильном пути. Жизненные обстоятельства заставили нас пожать друг другу руки и пожелать удачи».
Источник — ФК Олимпик Донецк
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