ОФИЦИАЛЬНО. Висенте Гомес покинул Олимпик

«Олимпик» на официальном сайте подтвердил уход из команды наставника Висенте Гомеса. Отмечается, что клуб и наставник пришли к обоюдному решению прекратить сотрудничество.
Гомес работал во главе «Олимпика» с сентября 2019 года.
Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет Игорь Климовский.
Команда по итогам первой части сезона УПЛ занимает 11-е место.
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Источник — ФК Олимпик Донецк
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