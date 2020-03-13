ОФИЦИАЛЬНО. Висенте Гомес покинул Олимпик

Клуб вновь сменил тренера

  • 13.03.2020 15:07
  • 2298 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Висенте Гомес покинул Олимпик
© olimpik.com.ua

«Олимпик» на официальном сайте подтвердил уход из команды наставника Висенте Гомеса. Отмечается, что клуб и наставник пришли к обоюдному решению прекратить сотрудничество.

Гомес работал во главе «Олимпика» с сентября 2019 года.

Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет Игорь Климовский.

Команда по итогам первой части сезона УПЛ занимает 11-е место.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(11 голосов)

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Комментарии
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 13.03.2020 15:57
    +1
    Альо...це тєма Карпат звільняти трєнєрів)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.03.2020 15:29
    +2
    Клуб без болельщиков без тренера. Значит скорее всего есть шанс у Карпат
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 13.03.2020 15:29
    +2
    Ау Суркис!!!!!!!!
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 13.03.2020 15:12
    +7
    Олимпик - на выход
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 13.03.2020 15:12
    +7
    Олимпик - на выход
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.03.2020 15:29
    +2
    Клуб без болельщиков без тренера. Значит скорее всего есть шанс у Карпат
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 13.03.2020 15:29
    +2
    Ау Суркис!!!!!!!!
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 13.03.2020 15:57
    +1
    Альо...це тєма Карпат звільняти трєнєрів)
    Ссылка
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