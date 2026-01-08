ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о назначении нового тренера

Клуб УПЛ Карпаты объявил о назначении нового тренера. Контракт с львовским клубом оформил испанский наставник Франсиско Фернандес. О сроках договора информации нет.

45-летний специалист заменил Владислава Лупашко, который был уволен после завершения первой части сезона, где команда закончила на 9-й позиции УПЛ.

Фернандес начал свою тренерскую деятельность в испанских клубах Полидепортиво, Адра и Эспаньол дель Алькуян. В 2012-м попал в структуру Альмерии, где поочередно возглавлял юношескую команду и Альмерию Б, а затем был исполняющим обязанности главного тренера первой команды и полноценным главным тренером.

Летом 2019-го Фернандес был назначен наставником Алькоркона, а следующий чемпионат он начал в роли главного тренера Тенерифе. В конце 2021-го Фернандес во второй раз возглавил Алькоркон. В прошлом сезоне испанский наставник был главным тренером Мурсии.

Ассистентом Фернандеса в Карпатах будет 47-летний испанский тренер Висенте Фустер Руис, ранее помогавший ему в Алькорконе и Мурсии.

Также в тренерский штаб вошли работавшие в предыдущем штабе Сергей Лавриненко, Вадим Шутенко, Вадим Сапай, Богдан Шуст, Юрий Шевчук и Владимир Кравчук.