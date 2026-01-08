Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о назначении нового тренера
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 14:05 | Обновлено 08 января 2026, 14:16
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о назначении нового тренера

Наставником львовской команды стал Франсиско Фернандес

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о назначении нового тренера
ФК Карпаты

Клуб УПЛ Карпаты объявил о назначении нового тренера. Контракт с львовским клубом оформил испанский наставник Франсиско Фернандес. О сроках договора информации нет.

45-летний специалист заменил Владислава Лупашко, который был уволен после завершения первой части сезона, где команда закончила на 9-й позиции УПЛ.

Фернандес начал свою тренерскую деятельность в испанских клубах Полидепортиво, Адра и Эспаньол дель Алькуян. В 2012-м попал в структуру Альмерии, где поочередно возглавлял юношескую команду и Альмерию Б, а затем был исполняющим обязанности главного тренера первой команды и полноценным главным тренером.

Летом 2019-го Фернандес был назначен наставником Алькоркона, а следующий чемпионат он начал в роли главного тренера Тенерифе. В конце 2021-го Фернандес во второй раз возглавил Алькоркон. В прошлом сезоне испанский наставник был главным тренером Мурсии.

Ассистентом Фернандеса в Карпатах будет 47-летний испанский тренер Висенте Фустер Руис, ранее помогавший ему в Алькорконе и Мурсии.

Также в тренерский штаб вошли работавшие в предыдущем штабе Сергей Лавриненко, Вадим Шутенко, Вадим Сапай, Богдан Шуст, Юрий Шевчук и Владимир Кравчук.

Карпаты Львов назначение тренера Украинская Премьер-лига Фран Фернандес чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Diesel
Кожен клуб сам вирішує як краще
Тут все доволі просто. Створить клуб, або придбайте та рухайтесь вашими переконаннями.
Це без сарказму. 
Khafre
і ці беруть приклад з Шахтаря і запрошують іноземців.
ви ж клуб з історією та традиціями
беріть приклад з 4-ї команди УПЛ, довіряйте своїм серцям
у вас же їх багато є.
і молоді (Шуст) і досвідчені (Тлумак) і супермастаки, як Маркевич
