ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер львовских Карпат возглавил клуб в Венгрии

45-летний испанский специалист Серхио Наварро стал главным тренером венгерского клуба «Дебрецен».

Об этом сообщили на официальном сайте команды.

Свою профессиональную карьеру в качестве главного тренера он начал во львовских «Карпатах». 16 июня 2017 года его на эту должность пригласил спортивный директор клуба Дарио Друди.

Впрочем, у руля «Карпат» Наварро проработал совсем недолго – всего в восьми матчах.

Интересно, что после ухода из львовского клуба испанец больше не возглавлял команды в качестве главного тренера. Он занимал должность администратора в «Леванте», а также был главой молодежного департамента в «Атлетике» из Бильбао.

«Дебрецен» стал лишь вторым клубом в его карьере на посту главного тренера.