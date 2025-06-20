ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер львовских Карпат возглавил клуб в Венгрии
Испанский тренер Серхио Наварро будет работать в «Дебрецене»
45-летний испанский специалист Серхио Наварро стал главным тренером венгерского клуба «Дебрецен».
Об этом сообщили на официальном сайте команды.
Свою профессиональную карьеру в качестве главного тренера он начал во львовских «Карпатах». 16 июня 2017 года его на эту должность пригласил спортивный директор клуба Дарио Друди.
Впрочем, у руля «Карпат» Наварро проработал совсем недолго – всего в восьми матчах.
Интересно, что после ухода из львовского клуба испанец больше не возглавлял команды в качестве главного тренера. Он занимал должность администратора в «Леванте», а также был главой молодежного департамента в «Атлетике» из Бильбао.
«Дебрецен» стал лишь вторым клубом в его карьере на посту главного тренера.
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