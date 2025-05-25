Сенсация в Венгрии. Бывший клуб Петряка вылетел из элитного дивизиона
«Фехервар» дома потерпел разгромное поражение от «Дебрецена»
24 мая состоялись матчи последнего тура чемпионата Венгрии.
Бывший клуб Ивана Петряка «Фехервар» принимал на своем поле «Дебрецен». В этой игре решался вопрос, кто станет вторым неудачником, который вылетит из элитного дивизиона Венгрии.
Борьбы в этой игре не было, и «Дебрецен» уверенно победил соперника со счетом 3:0.
В составе «Фехервара» 82 минуты отыграл украинский полузащитник Богдан Мельник.
«Ференцварош» на выезде минимально переиграл «Дьор» 2:1 и оформил чемпионство.
«Академия Пушкаша» победила ДВТК со счетом 4:3, но команда осталась на второй строчке.
В будапештском дерби между МТК и «Уйпештом» победили гости 1:3.
Чемпионат Венгрии. 33-й тур
Фехервар – Дебрецен – 0:3
Голы: Суходовски, 21, Хофманн, 66, Мауридес, 85
Удаления: Кастрати, 70, – Юнга, 70
МТК – Уйпешт – 1:3
Голы: Хорват А., 27, – Люич, 1, Хорват К., 45+1, Беридзе, 56
Дьор – Ференцварош – 1:2
Голы: Кгрис, 80, – Салай, 45+1, Джозеф, 54
Академия Пушкаша – ДВТК - 4:3
Голы: Леви, 22, 72, Пишек, 89, 90+3, - Аколаце, 42, Гера, 51, Шкрибек, 81
Турнирная таблица
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