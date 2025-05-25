Сенсация в Венгрии. Бывший клуб Петряка вылетел из элитного дивизиона

24 мая состоялись матчи последнего тура чемпионата Венгрии.

Бывший клуб Ивана Петряка «Фехервар» принимал на своем поле «Дебрецен». В этой игре решался вопрос, кто станет вторым неудачником, который вылетит из элитного дивизиона Венгрии.

Борьбы в этой игре не было, и «Дебрецен» уверенно победил соперника со счетом 3:0.

В составе «Фехервара» 82 минуты отыграл украинский полузащитник Богдан Мельник.

«Ференцварош» на выезде минимально переиграл «Дьор» 2:1 и оформил чемпионство.

«Академия Пушкаша» победила ДВТК со счетом 4:3, но команда осталась на второй строчке.

В будапештском дерби между МТК и «Уйпештом» победили гости 1:3.

Чемпионат Венгрии. 33-й тур

Фехервар – Дебрецен – 0:3

Голы: Суходовски, 21, Хофманн, 66, Мауридес, 85

Удаления: Кастрати, 70, – Юнга, 70

МТК – Уйпешт – 1:3

Голы: Хорват А., 27, – Люич, 1, Хорват К., 45+1, Беридзе, 56

Дьор – Ференцварош – 1:2

Голы: Кгрис, 80, – Салай, 45+1, Джозеф, 54

Академия Пушкаша – ДВТК - 4:3

Голы: Леви, 22, 72, Пишек, 89, 90+3, - Аколаце, 42, Гера, 51, Шкрибек, 81

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