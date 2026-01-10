Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Франк стал худшим из последних 10 тренеров Тоттенхэма по количеству очков
10 января 2026, 22:53 | Обновлено 10 января 2026, 22:54
Франк стал худшим из последних 10 тренеров Тоттенхэма по количеству очков

Это произошло после поражения от Астон Виллы в Кубке Англии

Франк стал худшим из последних 10 тренеров Тоттенхэма по количеству очков
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

Тоттенхэм Хотспур под руководством Томаса Франка набирает в среднем 1.32 очка за игру во всех турнирах.

Данный показатель учитывает проигранный матч 1/32 финала Кубка Англии против Астон Виллы.

1.32 очка – это самый плохой результат среди последних 10 тренеров «шпор». До сегодняшнего дня Хуанде Рамос имел самый маленький показатель (1.35).

Последние 10 тренеров Тоттенхэм Хотспур по среднему количеству набранных очков за матч во всех турнирах

  • 1.91 – Андре Виллаш-Боаш (Португалия)
  • 1.84 – Маурисио Почеттино (Аргентина)
  • 1.78 – Антонио Конте (Италия)
  • 1.77 – Жозе Моуриньо (Португалия)
  • 1.73 – Гарри Реднапп (Англия)
  • 1.65 – Нуну Эшпириту Санту (Португалия)
  • 1.62 – Мартин Йол (Нидерланды)
  • 1.52 – Анге Постекоглу (Австралия)
  • 1.35 – Хуанде Рамос (Испания)
  • 1.32 – Томас Франк (Дания)
Первая победа Росеньора. Челси разбил клуб Чемпионшипа в 1/32 финала Кубка
Шпоры за бортом. Тоттенхэм проиграл Астон Вилле и вылетел с Кубка Англии
Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
