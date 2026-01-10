Франк стал худшим из последних 10 тренеров Тоттенхэма по количеству очков

Тоттенхэм Хотспур под руководством Томаса Франка набирает в среднем 1.32 очка за игру во всех турнирах.

Данный показатель учитывает проигранный матч 1/32 финала Кубка Англии против Астон Виллы.

1.32 очка – это самый плохой результат среди последних 10 тренеров «шпор». До сегодняшнего дня Хуанде Рамос имел самый маленький показатель (1.35).

Последние 10 тренеров Тоттенхэм Хотспур по среднему количеству набранных очков за матч во всех турнирах