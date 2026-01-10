Кубок Англии10 января 2026, 22:53 | Обновлено 10 января 2026, 22:54
Франк стал худшим из последних 10 тренеров Тоттенхэма по количеству очков
Это произошло после поражения от Астон Виллы в Кубке Англии
Тоттенхэм Хотспур под руководством Томаса Франка набирает в среднем 1.32 очка за игру во всех турнирах.
Данный показатель учитывает проигранный матч 1/32 финала Кубка Англии против Астон Виллы.
1.32 очка – это самый плохой результат среди последних 10 тренеров «шпор». До сегодняшнего дня Хуанде Рамос имел самый маленький показатель (1.35).
Последние 10 тренеров Тоттенхэм Хотспур по среднему количеству набранных очков за матч во всех турнирах
- 1.91 – Андре Виллаш-Боаш (Португалия)
- 1.84 – Маурисио Почеттино (Аргентина)
- 1.78 – Антонио Конте (Италия)
- 1.77 – Жозе Моуриньо (Португалия)
- 1.73 – Гарри Реднапп (Англия)
- 1.65 – Нуну Эшпириту Санту (Португалия)
- 1.62 – Мартин Йол (Нидерланды)
- 1.52 – Анге Постекоглу (Австралия)
- 1.35 – Хуанде Рамос (Испания)
- 1.32 – Томас Франк (Дания)
