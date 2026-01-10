Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шпоры за бортом. Тоттенхэм проиграл Астон Вилле и вылетел с Кубка Англии
Кубок Англии
Гримсби
10.01.2026 19:45 – FT 3 : 2
Уэстон-супер-Мар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
10 января 2026, 21:45 | Обновлено 10 января 2026, 22:09
117
0

Шпоры за бортом. Тоттенхэм проиграл Астон Вилле и вылетел с Кубка Англии

«Львы» удержали победный счет

10 января 2026, 21:45 | Обновлено 10 января 2026, 22:09
117
0
Шпоры за бортом. Тоттенхэм проиграл Астон Вилле и вылетел с Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января два клуба Английской Премьер-лиги – «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» – определили сильнейшего в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Поединок принимала арена «Tottenham Hotspur Stadium» в Лондоне.

«Львы» еще в первом тайме сделали весомую заявку на выход в следующий этап, забив два мяча.

Хозяева после перерыва вышли с желанием отыграться, но сломать защиту соперника было непросто.

«Шпоры» сумели поразить ворота соперника лишь один раз и больше не смогли. В итоге «Астон Вилла» победила «Тоттенхэм» – 2:1.

Кубок Англии. 1/32 финала, 10 января

«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 1:2

Голы: Одобер, 54 – Буэндия, 22, Роджерс, 45+3

«Бристоль Сити» – «Уотфорд» – 5:1

Голы: Рийс, 2, 69, 77, Мехмети, 37, Аткинсон, 66 – Гривз, 74

«Гримсби» – «Уэстон-супер-Мар» – 3:2

Голы: Вернем, 41, Маккран, 70, Грин, 86 – Колсон, 49, Бриттон, 77

«Кембридж Юнайтед» – «Бирмингем» – 2:3

Голы: Кайкай, 80, 89 – Вагнер, 31, Фурухаси, 42, Дукш, 78

По теме:
Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Портсмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – Эксетер – 10:1. Как забили 10 мячей в Кубке. Видео голов
Кубок Англии по футболу Тоттенхэм Астон Вилла Бристоль Сити Уотфорд Гримсби Таун Вильсон Одобер Морган Роджерс Эмилиано Буэндия
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Футбол | 09 января 2026, 21:21 0
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги

На прошлой неделе заработали +4040 грн при ставке в 1000 на событие

«Ничего не сделал» В Португалии Судакова сделали виновным в провале Бенфики
Футбол | 10 января 2026, 14:58 4
«Ничего не сделал» В Португалии Судакова сделали виновным в провале Бенфики
«Ничего не сделал» В Португалии Судакова сделали виновным в провале Бенфики

Украинского полузащитника активно критикуют за поражение от Браги

Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Футбол | 10.01.2026, 08:47
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Футбол | 10.01.2026, 13:17
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Драма: Ньюкасл выбил Борнмут из Кубка, выиграв серию пенальти из 18 ударов
Футбол | 10.01.2026, 20:05
Драма: Ньюкасл выбил Борнмут из Кубка, выиграв серию пенальти из 18 ударов
Драма: Ньюкасл выбил Борнмут из Кубка, выиграв серию пенальти из 18 ударов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
08.01.2026, 16:48
Бокс
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 11
Футбол
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 15
Теннис
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 49
Война
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
09.01.2026, 12:21 1
Футбол
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
09.01.2026, 19:05 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем