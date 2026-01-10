Шпоры за бортом. Тоттенхэм проиграл Астон Вилле и вылетел с Кубка Англии

10 января два клуба Английской Премьер-лиги – «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» – определили сильнейшего в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Поединок принимала арена «Tottenham Hotspur Stadium» в Лондоне.

«Львы» еще в первом тайме сделали весомую заявку на выход в следующий этап, забив два мяча.

Хозяева после перерыва вышли с желанием отыграться, но сломать защиту соперника было непросто.

«Шпоры» сумели поразить ворота соперника лишь один раз и больше не смогли. В итоге «Астон Вилла» победила «Тоттенхэм» – 2:1.

Кубок Англии. 1/32 финала, 10 января

«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 1:2

Голы: Одобер, 54 – Буэндия, 22, Роджерс, 45+3

«Бристоль Сити» – «Уотфорд» – 5:1

Голы: Рийс, 2, 69, 77, Мехмети, 37, Аткинсон, 66 – Гривз, 74

«Гримсби» – «Уэстон-супер-Мар» – 3:2

Голы: Вернем, 41, Маккран, 70, Грин, 86 – Колсон, 49, Бриттон, 77

«Кембридж Юнайтед» – «Бирмингем» – 2:3

Голы: Кайкай, 80, 89 – Вагнер, 31, Фурухаси, 42, Дукш, 78