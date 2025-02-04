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  4. «Проблемы с тревогами». В клубе УПЛ признались, почему уволили тренера
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 22:21 |
1576
2

«Проблемы с тревогами». В клубе УПЛ признались, почему уволили тренера

Андрей Колесник объяснил, почему Андрес Карраско потерял работу

04 февраля 2025, 22:21 |
1576
2
«Проблемы с тревогами». В клубе УПЛ признались, почему уволили тренера
ФК ЛНЗ. Андрей Колесник

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник объяснил, что помешало испанскому тренеру Андресу Карраско успешно отработать во главе команды.

– В чем причина четырех подряд поражений в конце года?
– У нас была комплексная проблема с Андресом Караско, которая возникла с октября. Именно тогда начались большие проблемы с воздушными тревогами и пролетами дронов. Испанский специалист не выдержал этого напряжения. Мы не можем осуждать это, ведь мы уже живем в другой реальности, привыкли к этому. А для него это было настоящим шоком, он не справился с психологическим давлением.

– Как легионеры переносят ситуацию в Украине?
– В украинском коллективе они видят, что мы нормально реагируем на все, нормально существуем. Но когда они звонят своим семьям и рассказывают о ситуации, начинается психологическое давление именно от близких. Когда тебя дети просят: «Папа, пожалуйста, вернись», – психологически держать себя очень трудно. А когда главный тренер не в лучшем психологическом тонусе, это передается на команду.

– Как команда выступала под руководством Андреса Караско?
– Поначалу все было идеально. Мы провели два месяца подготовки в Черкассах, сыграли много товарищеских матчей, выглядели прекрасно, обыгрывали «Александрию». Первые пять туров прошли вообще без проблем, могли даже сыграть вничью с киевским «Динамо» на выезде. Все было хорошо до октября, пока не вмешались нефутбольные причины. В последнем матче команда сыграла вничью с «Александрией».

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Андрей Колесник (футбол) Андрес Карраско ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка
Дмитрий Вус Источник: ФК ЛНЗ
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Комментарии 2
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Sp-0007043
И испанец тренер и знаменитый супертактик Андрей Колесник а на выходе у команды ПШШШЫК!  В чем дело что не пошло?
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0
Gargantua81
это Колесник нас пытается убедить, что он не обосрался
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