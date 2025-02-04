«Проблемы с тревогами». В клубе УПЛ признались, почему уволили тренера

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник объяснил, что помешало испанскому тренеру Андресу Карраско успешно отработать во главе команды.

– В чем причина четырех подряд поражений в конце года?

– У нас была комплексная проблема с Андресом Караско, которая возникла с октября. Именно тогда начались большие проблемы с воздушными тревогами и пролетами дронов. Испанский специалист не выдержал этого напряжения. Мы не можем осуждать это, ведь мы уже живем в другой реальности, привыкли к этому. А для него это было настоящим шоком, он не справился с психологическим давлением.

– Как легионеры переносят ситуацию в Украине?

– В украинском коллективе они видят, что мы нормально реагируем на все, нормально существуем. Но когда они звонят своим семьям и рассказывают о ситуации, начинается психологическое давление именно от близких. Когда тебя дети просят: «Папа, пожалуйста, вернись», – психологически держать себя очень трудно. А когда главный тренер не в лучшем психологическом тонусе, это передается на команду.

– Как команда выступала под руководством Андреса Караско?

– Поначалу все было идеально. Мы провели два месяца подготовки в Черкассах, сыграли много товарищеских матчей, выглядели прекрасно, обыгрывали «Александрию». Первые пять туров прошли вообще без проблем, могли даже сыграть вничью с киевским «Динамо» на выезде. Все было хорошо до октября, пока не вмешались нефутбольные причины. В последнем матче команда сыграла вничью с «Александрией».