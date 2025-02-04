«Проблемы с тревогами». В клубе УПЛ признались, почему уволили тренера
Андрей Колесник объяснил, почему Андрес Карраско потерял работу
Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник объяснил, что помешало испанскому тренеру Андресу Карраско успешно отработать во главе команды.
– В чем причина четырех подряд поражений в конце года?
– У нас была комплексная проблема с Андресом Караско, которая возникла с октября. Именно тогда начались большие проблемы с воздушными тревогами и пролетами дронов. Испанский специалист не выдержал этого напряжения. Мы не можем осуждать это, ведь мы уже живем в другой реальности, привыкли к этому. А для него это было настоящим шоком, он не справился с психологическим давлением.
– Как легионеры переносят ситуацию в Украине?
– В украинском коллективе они видят, что мы нормально реагируем на все, нормально существуем. Но когда они звонят своим семьям и рассказывают о ситуации, начинается психологическое давление именно от близких. Когда тебя дети просят: «Папа, пожалуйста, вернись», – психологически держать себя очень трудно. А когда главный тренер не в лучшем психологическом тонусе, это передается на команду.
– Как команда выступала под руководством Андреса Караско?
– Поначалу все было идеально. Мы провели два месяца подготовки в Черкассах, сыграли много товарищеских матчей, выглядели прекрасно, обыгрывали «Александрию». Первые пять туров прошли вообще без проблем, могли даже сыграть вничью с киевским «Динамо» на выезде. Все было хорошо до октября, пока не вмешались нефутбольные причины. В последнем матче команда сыграла вничью с «Александрией».
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