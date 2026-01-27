Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сборная Украины не сможет рассчитывать на бразильского игрока Шахтера
Украина. Премьер лига
Сборная Украины не сможет рассчитывать на бразильского игрока Шахтера

Педриньо провел меньше пяти лет в Украине, поэтому не сможет усилить «сине-желтых»

Сборная Украины не сможет рассчитывать на бразильского игрока Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Вингер донецкого «Шахтера» Педриньо не сможет играть за сборную Украины в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026, который состоится 26 марта. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко.

По информации авторитетного издания ESPN, 27-летний бразилец якобы мог получить украинский паспорт и помочь команде Сергея Реброва в матче против Швеции.

«Конечно, ESPN – серьезное издание, но есть нюанс. Мой WhatsApp говорит, что вопрос натурализации Педриньо в повестке дня нашего футбола не стоит.

Юридически этот вопрос никак решить невозможно. Есть регламент и нормы ФИФА, согласно которым не может играть за сборную футболист, не выступавший пять лет в стране», – рассказал Вацко.

Педриньо присоединился к «горнякам» в июле 2021-го, однако два года провел за пределами Украины, поскольку играл на правах аренды в «Атлетико Минейро». В нынешнем сезоне бразилец провел 25 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять ассистов.

Николай Тытюк
Xvalenok03
Олейченко и цыганек говорят - может.
Титюк и вацко говорят - не может.
Может, не может - это не главное.
Главное  кто и как реагирует на это.
