ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с украинским защитником

Киевская Оболонь официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским защитником Валерием Дубко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Спасибо за труд, эмоции и время, проведенное в зелено-белых цветах. Желаем удачи в дальнейшей карьере, новых вызовов и только побед – как на поле, так и за его пределами.До встречи на футбольных дорогах», – говорится в сообщении.

Валерий провел в составе Оболони два с половиной года. В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги он сыграл 15 матчей и отдал 1 результативную передачу.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Оболонь занимает 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 17 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.