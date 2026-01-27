Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с украинским защитником
Украина. Премьер лига
Валерий Дубко покинул расположение «Оболони»

ФК Оболонь Киев.

Киевская Оболонь официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским защитником Валерием Дубко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Спасибо за труд, эмоции и время, проведенное в зелено-белых цветах. Желаем удачи в дальнейшей карьере, новых вызовов и только побед – как на поле, так и за его пределами.До встречи на футбольных дорогах», – говорится в сообщении.

Валерий провел в составе Оболони два с половиной года. В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги он сыграл 15 матчей и отдал 1 результативную передачу.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Оболонь занимает 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 17 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

Валерий Дубко расторжение контракта Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
