Йожеф САБО: Это специально сделали, чтобы получить деньги за игрока Динамо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал информацию о продолжении сотрудничества между полузащитником Николаем Шапаренко и киевским «Динамо». Стороны договорились о новом контракте до 31 декабря 2030 года.

«Это специально сделали в «Динамо», чтобы получить какие-то деньги за Шапаренко, ведь если за ним уже следят, кто он, что он, то его могут приобрести».

Кроме того, легенда киевского клуба ответил на вопрос, возможно ли, что полузащитник продлил контракт с «бело-синими» из-за любви к «Динамо»:

«Наверное, ведь есть некоторые ребята, которые перед тем, как куда-то ехать, подписывают контракт, чтобы клуб заработал средства, они молодцы», – считает экс-тренер «Динамо».

В нынешнем сезоне Шапаренко провел 22 матча во всех матчах на клубном уровне, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость 27-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро.