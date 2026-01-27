Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: Это специально сделали, чтобы получить деньги за игрока Динамо
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 11:17 |
1001
2

Йожеф САБО: Это специально сделали, чтобы получить деньги за игрока Динамо

Бывший тренер киевского клуба отреагировал на новый контракт Николая Шапаренко

27 января 2026, 11:17 |
1001
2 Comments
Йожеф САБО: Это специально сделали, чтобы получить деньги за игрока Динамо
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал информацию о продолжении сотрудничества между полузащитником Николаем Шапаренко и киевским «Динамо». Стороны договорились о новом контракте до 31 декабря 2030 года.

«Это специально сделали в «Динамо», чтобы получить какие-то деньги за Шапаренко, ведь если за ним уже следят, кто он, что он, то его могут приобрести».

Кроме того, легенда киевского клуба ответил на вопрос, возможно ли, что полузащитник продлил контракт с «бело-синими» из-за любви к «Динамо»:

«Наверное, ведь есть некоторые ребята, которые перед тем, как куда-то ехать, подписывают контракт, чтобы клуб заработал средства, они молодцы», – считает экс-тренер «Динамо».

В нынешнем сезоне Шапаренко провел 22 матча во всех матчах на клубном уровне, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость 27-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро.

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эти четыре клуба будут бороться за тройку призеров УПЛ»
В Карпатах пояснили, зачем пригласили испанского коуча: «Для нас это важно»
В Эпицентре на просмотре пять новичков, но есть и травмированые
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Николай Шапаренко Йожеф Сабо
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Футбол | 26 января 2026, 18:24 0
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером

Арне Слот покинет пост тренера «Ливерпуля»

Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Футбол | 27 января 2026, 09:05 19
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям

Обыграйте редакцию и претендуйте на Airpods! Учавствуйте в конкурсе и забирайте фрибеты

Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Теннис | 27.01.2026, 05:55
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Федецкий назвал тройку призеров УПЛ: «Динамо должно доказать»
Футбол | 27.01.2026, 11:14
Федецкий назвал тройку призеров УПЛ: «Динамо должно доказать»
Федецкий назвал тройку призеров УПЛ: «Динамо должно доказать»
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Футзал | 26.01.2026, 23:40
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mamay
Це рабство і золота клітка яка закінчиться як і для всіх перспективних динамівців останніх 25 років, ніде такого не чути в Європі шоб хтось жертвував собою заради клубу і не будував здорові договірні відносини
Ответить
0
Xvalenok03
Пан сабо. 300 лямів це не якісь копійки. Не треба так зневажливо ставитись до цього.
Крім того, сукіс не той чоловік, щоб задарма відпустити холопа і втратити на цьому 300 лямів.
Ответить
-2
Популярные новости
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 7
Футбол
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
26.01.2026, 07:32 1
Футбол
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
25.01.2026, 13:05 2
Футбол
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
26.01.2026, 00:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем