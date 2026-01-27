Элина Свитолина оставила послание для Украины после победы над Коко Гауфф в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии 2026.

Украинка написала на камере «Украина, для тебя». Элина разгромила Коко со счетом 6:1, 6:2 на пути в дебютный полуфинал Australian Open.

После предыдущих побед над Дианой Шнайдер и Миррой Андреевой Свитолина рисовала крест на камере.

В полуфинале мейджора в Мельбурне Элина встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

ФОТО. Свитолина написала «Украина, для тебя» после победы над Гауфф