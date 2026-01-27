Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
27 января 2026, 11:38
ФОТО. Свитолина написала «Украина, для тебя» после победы над Гауфф

Элина передала привет Украине после выхода в полуфинал Australian Open 2026

27 января 2026, 11:38
1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Элина Свитолина оставила послание для Украины после победы над Коко Гауфф в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии 2026.

Украинка написала на камере «Украина, для тебя». Элина разгромила Коко со счетом 6:1, 6:2 на пути в дебютный полуфинал Australian Open.

После предыдущих побед над Дианой Шнайдер и Миррой Андреевой Свитолина рисовала крест на камере.

В полуфинале мейджора в Мельбурне Элина встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
andr62
І це правда. Дякуюємо за добрі емоції, Еліно
Ответить
+4
