Полузащитник Эпицентра рассказал о первой победе в Турции

Полузащитник «Эпицентра» Андрей Липовуз эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло подолянам, проигрывая по ходу контрольного матча на турецком этапе подготовки польскому клубу «Медзь», все же склонить чашу весов на свою сторону – 2:1.

«Медь» из тех команд, которые пытаются играть в силовой футбол. В поединках с таким соперником важно быть, прежде всего, неуступчивым в единоборствах. «Эпицентр» диктовал условия все 90 минут и поэтому пропущенный гол в конце первого тайма казался нелогичным.

В перерыве главный тренер Сергей Нагорняк выпустил на поле другой состав, хотя каких-либо изменений в тактических построениях не произошло. Руководитель только попросил более агрессивно играть в отборе, смелее действовать один на один, а на подступах к штрафной площадке поляков чаще пользоваться разными передачами.

Мы старались четко выполнять эти указания и во втором тайме играли острее и заслужили два забитых гола. Не буду скрывать: приятно начинать зарубежный сбор с волевой победы над непростым соперником».