Лоренцо Музетти – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся матчи 1/4 финала в нижней части турнирной сетки мужского одиночного разряда.

Ориентировочно в 05:30 по Киеву на Rod Laver Arena выйдут Лоренцо Музетти (Италия, ATP 5) и Новак Джокович (Сербия, ATP 4).

Это будет 11-е очное противостояние. Счет 9:1 в пользу Новака.

Победитель поединка в полуфинале сыграет или с Беном Шелтоном, или с Янником Синнером.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА