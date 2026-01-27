Australian Open27 января 2026, 23:14 |
75
0
Лоренцо Музетти – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open 2026
75
0
28 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся матчи 1/4 финала в нижней части турнирной сетки мужского одиночного разряда.
Ориентировочно в 05:30 по Киеву на Rod Laver Arena выйдут Лоренцо Музетти (Италия, ATP 5) и Новак Джокович (Сербия, ATP 4).
Это будет 11-е очное противостояние. Счет 9:1 в пользу Новака.
Победитель поединка в полуфинале сыграет или с Беном Шелтоном, или с Янником Синнером.
|
