Australian Open
27 января 2026, 23:14
75
0

Лоренцо Музетти – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open 2026

27 января 2026, 23:14
75
0
Лоренцо Музетти – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

28 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся матчи 1/4 финала в нижней части турнирной сетки мужского одиночного разряда.

Ориентировочно в 05:30 по Киеву на Rod Laver Arena выйдут Лоренцо Музетти (Италия, ATP 5) и Новак Джокович (Сербия, ATP 4).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 11-е очное противостояние. Счет 9:1 в пользу Новака.

Победитель поединка в полуфинале сыграет или с Беном Шелтоном, или с Янником Синнером.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Лоренцо Музетти Новак Джокович смотреть онлайн Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
