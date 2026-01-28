Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Усик смог удивить Криштиану Роналду
Саудовская Аравия
28 января 2026, 00:02
Усик смог удивить Криштиану Роналду

Украинец рассказал о диалоге с португальцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился общением с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду – пятикратным обладателем Золотого мяча.

«Мы дружим с Роналду. Мы говорили около 40 минут о дисциплине и росте. Он спросил о моем отце, потому что у него похожая история: отец верил, но не мог много дать. Просто поддерживал и говорил: «Ты можешь».

Я рассказал свои моменты, и он удивленно сказал: «У меня так же, только с другой стороны». Главное – если что-то начал, надо хорошо заканчивать», – рассказал Александр Усик.

