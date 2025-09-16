Украинский боксер Александр Усик сыграл за мировых легенд в матче против легенд национальной сборной Португалии (1:4).

По дороге на матч Александр выложил storis на своей Instagram странице, вызвавшей настоящий резонанс. Украинец был в экипировке житомирского «Полесья» и в маске португальского форварда Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне Полесье занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги. У подопечных Руслана Ротаня есть 6 турнирных баллов после 5 сыгранных матчей.

Роналду в УПЛ? Усик устроил интересный перформанс, вспомнив Полесье