Роналду в УПЛ? Усик устроил интересный перформанс, вспомнив Полесье
Александр принял участие в футбольном матче звезд
Украинский боксер Александр Усик сыграл за мировых легенд в матче против легенд национальной сборной Португалии (1:4).
По дороге на матч Александр выложил storis на своей Instagram странице, вызвавшей настоящий резонанс. Украинец был в экипировке житомирского «Полесья» и в маске португальского форварда Криштиану Роналду.
В нынешнем сезоне Полесье занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги. У подопечных Руслана Ротаня есть 6 турнирных баллов после 5 сыгранных матчей.
Роналду в УПЛ? Усик устроил интересный перформанс, вспомнив Полесье
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Синьо-жовті провели другий матч на світовій першості
Мирон Богданович отметил Твердохлеба