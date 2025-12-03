Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»

Совладелец Металлиста 1925 и глава наблюдательного совета клуба Владимир Носов рассказал, что в какой момент, когда были неудачи в Первой лиге, был готов бросить проект.

«Я знал, что футбольный клуб может стать бизнесом. И это челлендж для меня – война, мы не можем играть н своем стадионе. Я считаю, что время в Первой лиге – классный период. Мы собрались, у нас было время все построить».

«Хотя, если честно, был момент, когда я тихо так сказал: все, «я наигрался в футбол», когда были все эти поражения. Но все же взял себя в руки», – сказал Носов.

Сейчас команда после 14 туров УПЛ идет на 6-й позиции.