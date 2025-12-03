Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Носов был готов оставить проект
Совладелец Металлиста 1925 и глава наблюдательного совета клуба Владимир Носов рассказал, что в какой момент, когда были неудачи в Первой лиге, был готов бросить проект.
«Я знал, что футбольный клуб может стать бизнесом. И это челлендж для меня – война, мы не можем играть н своем стадионе. Я считаю, что время в Первой лиге – классный период. Мы собрались, у нас было время все построить».
«Хотя, если честно, был момент, когда я тихо так сказал: все, «я наигрался в футбол», когда были все эти поражения. Но все же взял себя в руки», – сказал Носов.
Сейчас команда после 14 туров УПЛ идет на 6-й позиции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владимир Мазяр считает, что Андрей Ярмоленко сможет помочь национальной команде
Вратарь настроен покинуть «Бенфику» ради топовой лиги