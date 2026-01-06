Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 23:02 |
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры

Умерла диктор матчей киевлян Елена Гуц

ФК Динамо. Елена Гуц

Киевское «Динамо» сообщило, что на 96-м году жизни перестало биться сердце Елены Гуц, легендарной диктора и спортсменки.

«Елена Христофоровна была динамовкой с детства, ведь, будучи членом общества «Динамо», сделала успешную спортивную карьеру в спортивной гимнастике – выигрывала чемпионат СССР и Спартакиаду, была членом советской команды на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки.

Закончив выступления, попробовала себя в роли тренера. В 1960 году ее впервые пригласили поработать диктором на матче родного киевского «Динамо» – и с тех пор в течение более 50 (!) лет она была «динамовским голосом» на домашних поединках «бело-синих» в национальных турнирах и еврокубках. «Уважаемые зрители, дорогие киевляне и гости столицы...» - эти слова, которые произносила Елена Гуц, знакомы многим поколениям киевских футбольных болельщиков», – говорится в обращении киевского клуба.

Динамо Киев смерть чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
