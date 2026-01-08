В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
Деку заявил, что клуб закрывает сделку по Жоау Канселу
Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку подтвердил информацию о подписании флангового защитника саудовского «Аль-Хиляля» и национальной сборной Португалии Жоау Канселу:
«Надеемся, что он присоединится к нам. Мы завершаем процесс подписания. Канселу еще не прошел медицинские тесты, но вскоре вылетит в Барселону для этого. Мы собираемся закрыть эту сделку».
В сезоне 2025/26 Жоау Канселу провел 6 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
