В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку подтвердил информацию о подписании флангового защитника саудовского «Аль-Хиляля» и национальной сборной Португалии Жоау Канселу:

«Надеемся, что он присоединится к нам. Мы завершаем процесс подписания. Канселу еще не прошел медицинские тесты, но вскоре вылетит в Барселону для этого. Мы собираемся закрыть эту сделку».

В сезоне 2025/26 Жоау Канселу провел 6 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.