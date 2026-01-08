Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций
Испания
08 января 2026, 03:38 | Обновлено 08 января 2026, 04:23
В Барселоне подтвердили трансфер победителя Лиги наций

Деку заявил, что клуб закрывает сделку по Жоау Канселу

Getty Images/Global Images Ukraine. Деку

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку подтвердил информацию о подписании флангового защитника саудовского «Аль-Хиляля» и национальной сборной Португалии Жоау Канселу:

«Надеемся, что он присоединится к нам. Мы завершаем процесс подписания. Канселу еще не прошел медицинские тесты, но вскоре вылетит в Барселону для этого. Мы собираемся закрыть эту сделку».

В сезоне 2025/26 Жоау Канселу провел 6 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Барселона трансферы аренда игрока Аль-Хиляль Жоау Канселу чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Ла Лиги Деку
Дмитрий Вус Источник: Mundo Deportivo
GroundUnder
и когда это Канселу выигрывал ЛЧ?))
