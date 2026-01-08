Марта Костюк – Аманда Анисимова. Громкая победа в Брисбене. Видеообзор

8 января украинская теннисистка Марта Костюк переиграла третью ракетку мира Аманду Анисимову на турнире WTA 500 в Брисбене.

Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:3 за 1 час и 27 минуты.

Костюк провела четвертое очное противостояние против Анисимовой и в третий раз обыграла американку.

В четвертьфинале пятисотника в Брисбене Костюк поборется с Миррой Андреевой.

🏆 WTA 500 Брисбен. Хард, 1/8 финала

Марта Костюк [16] – Аманда Анисимова [2] – 6:4, 6:3

Видеообзор матча