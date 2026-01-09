Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Давид Райя в 12-й раз в составе Арсенала в АПЛ сыграл сухой матч без сейвов
Англия
09 января 2026, 06:34 |
22
0

Давид Райя в 12-й раз в составе Арсенала в АПЛ сыграл сухой матч без сейвов

Испанский вратарь с большим отрывом лидирует в лиге по этому показателю

09 января 2026, 06:34 |
22
0
Давид Райя в 12-й раз в составе Арсенала в АПЛ сыграл сухой матч без сейвов
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Райя

Испанский вратарь Арсенала Давид Райя в 12-й раз в составе Арсенала сыграл матч АПЛ без пропущенных мячей, не совершив при этом ни одного сейва.

На этот раз голкипер может поблагодарить защиту канониров в матче 21-го тура против Ливерпуля, который закончился со счетом 0:0.

Начиная с сезона 2023/24, когда Рая стал игроком Арсенала, ни один другой вратарь АПЛ не имеет в своем активе такого количества подобных сухих матчей.

Вратари с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в АПЛ, не совершив ни одного сейва в них, начиная с сезона 2023/24:

  • 12 – Давид Райя (Арсенал)
  • 4 – Алиссон Беккер (Ливерпуль)
  • 3 – Эдерсон (Манчестер Сити)
  • 3 – Дин Хендерсон (Кристал Пэлас)
  • 3 – Жозе Са (Вулверхэмптон)

Всего за этот период в активе Давида Раи уже 39 сухих поединков в АПЛ, что также является лучшим показателем среди всех вратарей лиги.

Вратари с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в АПЛ, начиная с сезона 2023/24:

  • 39 – Давид Райя (Арсенал)
  • 33 – Джордан Пикфорд (Эвертон)
  • 23 – Алиссон Беккер (Ливерпуль)
  • 23 – Дин Хендерсон (Кристал Пэлас)
  • 21 – Роберт Санчес (Челси)
  • 20 – Эдерсон (Манчестер Сити)
  • 20 – Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  • 20 – Бернд Лено (Фулхэм)
  • 19 – Ник Поуп (Ньюкасл Юнайтед)
  • 18 – Андре Онана (Манчестер Юнайтед)
По теме:
Ливерпуль стал 2-й командой в сезоне, набравшей очки на Эмирейтс
200 еще не достигли. Противостояние между Арсеналом и Ливерпулем в АПЛ
Ничейная серия. Манчестер Сити не может выиграть три матча подряд
Давид Райя Алиссон Беккер Эдерсон Сантана Дин Хендерсон Джордан Пикфорд Роберт Санчес Эмилиано Мартинес Бернд Лено Ник Поуп Андре Онана Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика рейтинг
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Биатлон | 08 января 2026, 16:31 21
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года

А все так ждали возвращения Юлии

Диего СИМЕОНЕ – Винисиусу: «Перес выбросит тебя. Послушай фанатов»
Футбол | 09 января 2026, 00:14 2
Диего СИМЕОНЕ – Винисиусу: «Перес выбросит тебя. Послушай фанатов»
Диего СИМЕОНЕ – Винисиусу: «Перес выбросит тебя. Послушай фанатов»

Главный тренер «Атлетико» обратился к лидеру «Реала» прямо во время игры

Легенде футбола и двукратному обладателю Золотого мяча диагностировали рак
Футбол | 09.01.2026, 03:32
Легенде футбола и двукратному обладателю Золотого мяча диагностировали рак
Легенде футбола и двукратному обладателю Золотого мяча диагностировали рак
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Футбол | 08.01.2026, 07:22
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Биатлон | 08.01.2026, 13:50
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021
Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021
07.01.2026, 04:30 12
Теннис
В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
07.01.2026, 14:10 6
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 5
Футбол
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 5
Футбол
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
07.01.2026, 07:11 4
Футбол
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
07.01.2026, 02:02 2
Бокс
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
07.01.2026, 06:22 4
Бокс
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
07.01.2026, 14:46 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем