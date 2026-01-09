Давид Райя в 12-й раз в составе Арсенала в АПЛ сыграл сухой матч без сейвов
Испанский вратарь с большим отрывом лидирует в лиге по этому показателю
Испанский вратарь Арсенала Давид Райя в 12-й раз в составе Арсенала сыграл матч АПЛ без пропущенных мячей, не совершив при этом ни одного сейва.
На этот раз голкипер может поблагодарить защиту канониров в матче 21-го тура против Ливерпуля, который закончился со счетом 0:0.
Начиная с сезона 2023/24, когда Рая стал игроком Арсенала, ни один другой вратарь АПЛ не имеет в своем активе такого количества подобных сухих матчей.
Вратари с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в АПЛ, не совершив ни одного сейва в них, начиная с сезона 2023/24:
- 12 – Давид Райя (Арсенал)
- 4 – Алиссон Беккер (Ливерпуль)
- 3 – Эдерсон (Манчестер Сити)
- 3 – Дин Хендерсон (Кристал Пэлас)
- 3 – Жозе Са (Вулверхэмптон)
Всего за этот период в активе Давида Раи уже 39 сухих поединков в АПЛ, что также является лучшим показателем среди всех вратарей лиги.
Вратари с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в АПЛ, начиная с сезона 2023/24:
- 39 – Давид Райя (Арсенал)
- 33 – Джордан Пикфорд (Эвертон)
- 23 – Алиссон Беккер (Ливерпуль)
- 23 – Дин Хендерсон (Кристал Пэлас)
- 21 – Роберт Санчес (Челси)
- 20 – Эдерсон (Манчестер Сити)
- 20 – Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- 20 – Бернд Лено (Фулхэм)
- 19 – Ник Поуп (Ньюкасл Юнайтед)
- 18 – Андре Онана (Манчестер Юнайтед)
