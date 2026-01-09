Давид Райя в 12-й раз в составе Арсенала в АПЛ сыграл сухой матч без сейвов

Испанский вратарь Арсенала Давид Райя в 12-й раз в составе Арсенала сыграл матч АПЛ без пропущенных мячей, не совершив при этом ни одного сейва.

На этот раз голкипер может поблагодарить защиту канониров в матче 21-го тура против Ливерпуля, который закончился со счетом 0:0.

Начиная с сезона 2023/24, когда Рая стал игроком Арсенала, ни один другой вратарь АПЛ не имеет в своем активе такого количества подобных сухих матчей.

Вратари с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в АПЛ, не совершив ни одного сейва в них, начиная с сезона 2023/24:

12 – Давид Райя (Арсенал)

4 – Алиссон Беккер (Ливерпуль)

3 – Эдерсон (Манчестер Сити)

3 – Дин Хендерсон (Кристал Пэлас)

3 – Жозе Са (Вулверхэмптон)

Всего за этот период в активе Давида Раи уже 39 сухих поединков в АПЛ, что также является лучшим показателем среди всех вратарей лиги.

Вратари с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в АПЛ, начиная с сезона 2023/24:

39 – Давид Райя (Арсенал)

33 – Джордан Пикфорд (Эвертон)

23 – Алиссон Беккер (Ливерпуль)

23 – Дин Хендерсон (Кристал Пэлас)

21 – Роберт Санчес (Челси)

20 – Эдерсон (Манчестер Сити)

20 – Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)

20 – Бернд Лено (Фулхэм)

19 – Ник Поуп (Ньюкасл Юнайтед)

18 – Андре Онана (Манчестер Юнайтед)