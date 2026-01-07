Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу

Защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик может в ближайшее время сменить клубную прописку. Как стало известно, 21-летним защитником серьезно заинтересовался один из клубов чемпионата Чехии, а переговоры находятся на финальной стадии. Сумма потенциального трансфера может достичь 2 миллионов евро.

Сам футболист настроен попробовать себя в европейском футболе и готов к новому вызову. В текущем сезоне Слюбик провел 17 матчей за «Рух» во всех турнирах, а также имеет в своем активе два поединка за молодежную сборную Украины U-21. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 700 тысяч евро.

Ранее Слюбика хотело подписать «Динамо». Он даже находился на просмотре у киевлян, но в итоге столичный клуб от него отказался.