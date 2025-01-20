Он не отказывался. Известно почему сорвался трансфер украинца в Динамо

Украинский центрбек львовского «Руха» Богдан Слюбик был на просмотре в киевском «Динамо».

Ранее сообщалось, что Слюбик сам отказался переходить в киевский клуб, но на самом деле основной причиной сорванного трансфера стало то, что «Динамо» отказалось платить «Руху» запрашиваемую сумму за украинца, на чем переговоры завершились.

В текущем сезоне Слюбик сыграл 6 матчей в УПЛ, после чего получил травму и проходил длительный период восстановления.

Ранее сообщалось, что панамский нападающий киевского «Динамо» Эдуардо Герреро не перейдет в мексиканский «Пумас».