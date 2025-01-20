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  4. Он не отказывался. Известно почему сорвался трансфер украинца в Динамо
Украина. Премьер лига
20 января 2025, 21:09 |
1325
3

Он не отказывался. Известно почему сорвался трансфер украинца в Динамо

Богдан Слюбик не будет играть за киевский гранд

20 января 2025, 21:09 |
1325
3
Он не отказывался. Известно почему сорвался трансфер украинца в Динамо
ФК Рух. Богдан Слюбик

Украинский центрбек львовского «Руха» Богдан Слюбик был на просмотре в киевском «Динамо».

Ранее сообщалось, что Слюбик сам отказался переходить в киевский клуб, но на самом деле основной причиной сорванного трансфера стало то, что «Динамо» отказалось платить «Руху» запрашиваемую сумму за украинца, на чем переговоры завершились.

В текущем сезоне Слюбик сыграл 6 матчей в УПЛ, после чего получил травму и проходил длительный период восстановления.

Ранее сообщалось, что панамский нападающий киевского «Динамо» Эдуардо Герреро не перейдет в мексиканский «Пумас».

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Богдан Слюбик Динамо Киев Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 3
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Marcus
За тарілку супу не вийшло, нічого, підберуть когось з лісів Амазонки, буде бігати ( принаймні перші два матчі). Зате будуть всі при ділі. І агенти зароблять, тренер ну і нічні бари Києва , як же без цього. Суркіс виступить з черговою гучною заявою про новий талант за 100-500 амазонських реалів, і все буде добре!
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0
Gargantua81
ну это еще оставляет шансы договориться
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0
serhiy
Шахтар підбере -бомжі мусорні )
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-2
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