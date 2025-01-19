Деньги есть. Известно, перейдет ли нападающий Динамо в заграничный клуб

Панамский нападающий киевского «Динамо» Эдуардо Герреро не перейдет в мексиканский «Пумас», сообщает Рикардо Икаса.

По информации источника, несмотря на то, что мексиканский клуб тратит достаточно денег на трансферы, Эдуардо они не подпишут. Киевский клуб отказался отпускать футболиста, который прошлым летом перешел к ним из луганской «Зари».

В текущем сезоне Эдуардо Герреро провел 23 матча на клубном уровне и забил 2 гола.

Ранее сообщалось о том, что украинский защитник отказался оставаться в «Динамо».