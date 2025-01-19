Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
Богдан Слюбик отдал предпочтение возвращению в «Рух»
Украинский защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик отказался оставаться в киевском «Динамо», сообщает Сергей Тищенко.
По информации источника, 20-летний футболист хотел начать сборы вместе с «Рухом» в Словении и не быть в подвешенном состоянии, продолжая подготовку ко второй части сезона.
Именно из-за отказав Богдана, проходившего просмотр в киевском гранде, на то, чтобы стать игроком «бело-синих», было принято решение продлить просмотр Име Окна еще на неделю.
Ранее сообщалось о том, что экс-форвард «Динамо» перейдет в «Ворсклу».
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Илья уже в ближайшее время будет выступать под флагом Хорватии
Гармаша ледве пережив, а тут таке....
Обидва потенційних новачки не вразили і хай ще трохи потренуються.
Нічого страшного і не важливо по якому сценарію там все розвивалось, але факт - грали в захисті погано
испортили себе репутацию и ему тоже.