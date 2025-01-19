Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо

Украинский защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик отказался оставаться в киевском «Динамо», сообщает Сергей Тищенко.

По информации источника, 20-летний футболист хотел начать сборы вместе с «Рухом» в Словении и не быть в подвешенном состоянии, продолжая подготовку ко второй части сезона.

Именно из-за отказав Богдана, проходившего просмотр в киевском гранде, на то, чтобы стать игроком «бело-синих», было принято решение продлить просмотр Име Окна еще на неделю.

Ранее сообщалось о том, что экс-форвард «Динамо» перейдет в «Ворсклу».