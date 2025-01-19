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Украина. Премьер лига
19 января 2025, 21:34 | Обновлено 19 января 2025, 21:38
3653
8

Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо

Богдан Слюбик отдал предпочтение возвращению в «Рух»

19 января 2025, 21:34 | Обновлено 19 января 2025, 21:38
3653
8
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
ФК Рух. Богдан Слюбик

Украинский защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик отказался оставаться в киевском «Динамо», сообщает Сергей Тищенко.

По информации источника, 20-летний футболист хотел начать сборы вместе с «Рухом» в Словении и не быть в подвешенном состоянии, продолжая подготовку ко второй части сезона.

Именно из-за отказав Богдана, проходившего просмотр в киевском гранде, на то, чтобы стать игроком «бело-синих», было принято решение продлить просмотр Име Окна еще на неделю.

Ранее сообщалось о том, что экс-форвард «Динамо» перейдет в «Ворсклу».

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Данііл Киріяка Источник: Telegram
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Комментарии 8
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avk2307
Я не знаю як переживу таку новину...
Гармаша ледве пережив, а тут таке....
Обидва потенційних новачки не вразили  і хай ще трохи потренуються.
Нічого страшного і не важливо по якому сценарію там все розвивалось, але факт - грали в захисті погано
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+2
serhiy
Не захотів сидіти на лавці. Його вибір.
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+2
Gargantua81
ну то есть ничего не получилось и разошлись врагами. 
испортили себе репутацию и ему тоже.
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0
AK.228
Правильное решение))
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0
TolsTIyELF
Он лучше михавко биловара, возможно на уровне с дячуком, хуже попова. Цырк с просмотром игроков - это бред. Уровень Слюбика понятен. Уровень негритенка будет понятен коли його навчать мові. 
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0
Marcus
Скоріше за все, подивившись на цей весь бардак з середини, вирішив, що вже краще півроку відбігати у Львові, а на літо щось знайти. Динамівський менеджмент у всій красі.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Дыряво с пердя🤣
В впопулярную дыр очку 36 из 36☝️ даже слюбик-хлюпик на хочет
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-3
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