Решение принято. Экс-форвард Динамо перейдет в Ворсклу

Экс-игрок киевского «Динамо» Владислав Кулач станет игроком полтавской «Ворсклы», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, клуб, несмотря на поражение с счетом 0:3 в матче с «Градец-Кралове», принял решение о возвращении 31-летнего футболиста, который уже выступал в полтавском коллективе под управлением Юрия Максимова и даже становился лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2020/21, забив 15 голов в 21 матче.

Последним клубом Владислава был «Пюник», который он покинул в августе 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ может подписать защитника «Ворсклы».