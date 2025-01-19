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Украина. Премьер лига
19 января 2025, 19:54 | Обновлено 19 января 2025, 21:02
2515
0

Решение принято. Экс-форвард Динамо перейдет в Ворсклу

Владислав Кулач останется в полтавском клубе минимум на 1,5 года

19 января 2025, 19:54 | Обновлено 19 января 2025, 21:02
2515
0
Решение принято. Экс-форвард Динамо перейдет в Ворсклу
ФК Ворскла. Владислав Кулач

Экс-игрок киевского «Динамо» Владислав Кулач станет игроком полтавской «Ворсклы», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, клуб, несмотря на поражение с счетом 0:3 в матче с «Градец-Кралове», принял решение о возвращении 31-летнего футболиста, который уже выступал в полтавском коллективе под управлением Юрия Максимова и даже становился лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2020/21, забив 15 голов в 21 матче.

Последним клубом Владислава был «Пюник», который он покинул в августе 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ может подписать защитника «Ворсклы».

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Владислав Кулач Юрий Максимов Ворскла Полтава Динамо Киев Пюник трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке Градец-Кралове
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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