Решение принято. Экс-форвард Динамо перейдет в Ворсклу
Владислав Кулач останется в полтавском клубе минимум на 1,5 года
Экс-игрок киевского «Динамо» Владислав Кулач станет игроком полтавской «Ворсклы», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, клуб, несмотря на поражение с счетом 0:3 в матче с «Градец-Кралове», принял решение о возвращении 31-летнего футболиста, который уже выступал в полтавском коллективе под управлением Юрия Максимова и даже становился лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2020/21, забив 15 голов в 21 матче.
Последним клубом Владислава был «Пюник», который он покинул в августе 2024 года.
Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ может подписать защитника «Ворсклы».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коко Гауфф и Паула Бадоса переиграли Белинду Бенчич и Ольгу Данилович соответственно
Рубен Аморим дал жесткий комментарий после матча 22-го тура АПЛ