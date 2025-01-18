ЛНЗ хочет подписать защитника Шахтера, игравшего за сборную Украины

25-летний левый защитник «Шахтера» Виктор Корниенко, который сезон-2024/25 проводит на правах аренды в «Ворскле», вскоре покинет полтавский клуб.

Несмотря на то, что договор аренды Корниенко рассчитан до лета 2025-го, в «Ворскле» на игрока более не рассчитывают и готовы отпустить его досрочно.

По информации Sport.ua, интерес к подписанию Корниенко проявляет ЛНЗ.

В текущем розыгрыше УПЛ защитник сыграл 8 матчей, отличившись 1 забитым мячом.

Напомним, на счету Виктора Корниенко есть 2 матча, проведенных в составе национальной сборной Украины.