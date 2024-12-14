ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла устроила кадровую чистку. Есть неожиданные фамилии
Полтавский клуб покинули 7 футболистов
Полтавская «Ворскла» на официальных страницах клуба в социальных сетях сообщила о прекращении сотрудничества с рядом футболистов.
По официальным данным, во второй части сезона УПЛ Юрий Максимов не рассчитывает на семерых исполнителей. Клуб покинут: Демир Шкриель, Николай Ковталюк, Артем Кулаковский, Александр Черноморец, Виктор Корниенко, Станислав Прус, Дмитрий Черныш.
В нынешнем сезоне «Ворскла» занимает 11 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак объяснил победу над «Ворсклой» в 17-м туре УПЛ.
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