ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла устроила кадровую чистку. Есть неожиданные фамилии

Полтавская «Ворскла» на официальных страницах клуба в социальных сетях сообщила о прекращении сотрудничества с рядом футболистов.

По официальным данным, во второй части сезона УПЛ Юрий Максимов не рассчитывает на семерых исполнителей. Клуб покинут: Демир Шкриель, Николай Ковталюк, Артем Кулаковский, Александр Черноморец, Виктор Корниенко, Станислав Прус, Дмитрий Черныш.

В нынешнем сезоне «Ворскла» занимает 11 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак объяснил победу над «Ворсклой» в 17-м туре УПЛ.