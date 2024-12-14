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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 12:43 |
1256
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла устроила кадровую чистку. Есть неожиданные фамилии

Полтавский клуб покинули 7 футболистов

14 декабря 2024, 12:43 |
1256
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла устроила кадровую чистку. Есть неожиданные фамилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Максимов

Полтавская «Ворскла» на официальных страницах клуба в социальных сетях сообщила о прекращении сотрудничества с рядом футболистов.

По официальным данным, во второй части сезона УПЛ Юрий Максимов не рассчитывает на семерых исполнителей. Клуб покинут: Демир Шкриель, Николай Ковталюк, Артем Кулаковский, Александр Черноморец, Виктор Корниенко, Станислав Прус, Дмитрий Черныш.

В нынешнем сезоне «Ворскла» занимает 11 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак объяснил победу над «Ворсклой» в 17-м туре УПЛ.

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Николай Ковталюк Артем Кулаковский Александр Черноморец Виктор Корниенко Юрий Максимов Ворскла Полтава трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ворскла
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