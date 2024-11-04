«На поле его не увидите». Максимов поставил крест на «втором Мбаппе»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов высказался о черногорском вингере команды Демире Шкриеле.

– На скамейке был очень интересный игрок, 27-летний Демир Шкриель. Когда он приходил, его позиционировали как едва ли не спасителя, лучшего футболиста Черногории, если не Мбаппе, то Мартинелли точно Он у Вас вообще не играет. В каком он состоянии, на каком уровне и увидим ли мы его когда-нибудь?

– Только где-то в городе его и увидите. Я вижу, что он не поможет команде. Это мое мнение.

Демир Шкриель присоединился к «Ворскле» в июле 2024 года. С тех пор на его счету 2 матча и 1 голевая передача за клуб.