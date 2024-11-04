Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «На поле его не увидите». Максимов поставил крест на «втором Мбаппе»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 14:29 |
841
0

«На поле его не увидите». Максимов поставил крест на «втором Мбаппе»

Главный тренер «Ворсклы» не верит в Демира Шкриеля

04 ноября 2024, 14:29 |
841
0
«На поле его не увидите». Максимов поставил крест на «втором Мбаппе»
ФК Ворскла. Демир Шкриель

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов высказался о черногорском вингере команды Демире Шкриеле.

– На скамейке был очень интересный игрок, 27-летний Демир Шкриель. Когда он приходил, его позиционировали как едва ли не спасителя, лучшего футболиста Черногории, если не Мбаппе, то Мартинелли точно Он у Вас вообще не играет. В каком он состоянии, на каком уровне и увидим ли мы его когда-нибудь?

– Только где-то в городе его и увидите. Я вижу, что он не поможет команде. Это мое мнение.

Демир Шкриель присоединился к «Ворскле» в июле 2024 года. С тех пор на его счету 2 матча и 1 голевая передача за клуб.

По теме:
Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Рух
Известны дата и время матчей 15-го тура Украинской Премьер-Лиги
Антон САЛАБАЙ: «Качество поля влияло на движение мяча»
Юрий Максимов Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Ворскла
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Верона – Рома – 3:2. Как забил Довбик? Видео голов и обзор матча
Футбол | 03 ноября 2024, 21:50 1
Верона – Рома – 3:2. Как забил Довбик? Видео голов и обзор матча
Верона – Рома – 3:2. Как забил Довбик? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Серии А 2024/25

ВИДЕО. Довбик эмоционально отреагировал на неточную передачу партнера
Футбол | 04 ноября 2024, 10:54 4
ВИДЕО. Довбик эмоционально отреагировал на неточную передачу партнера
ВИДЕО. Довбик эмоционально отреагировал на неточную передачу партнера

Никола Залевски разозлил украинца

Ребров объявил заявку сборной Украины на матчи ЛН против Албании и Грузии
Футбол | 04.11.2024, 14:08
Ребров объявил заявку сборной Украины на матчи ЛН против Албании и Грузии
Ребров объявил заявку сборной Украины на матчи ЛН против Албании и Грузии
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Бокс | 04.11.2024, 07:13
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 03.11.2024, 21:34
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
03.11.2024, 07:44 1
Футбол
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 9
Футбол
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
02.11.2024, 19:18 2
Футбол
Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
02.11.2024, 12:01 4
Теннис
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
03.11.2024, 09:08 1
Бокс
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
03.11.2024, 09:42 15
Футбол
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
03.11.2024, 22:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем