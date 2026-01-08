ФОТО. Звездный теннисист показал зимний отпуск с новой девушкой
Янник Синнер показал редкие кадры зимнего отдыха с возлюбленной
Итальянский теннисист Янник Синнер поделился фотографиями рождественского отдыха в Доломитах вместе со своей девушкой Лайлой Хасанович.
Снимки с горнолыжных трасс быстро разошлись по соцсетям и вновь подчеркнули характерный для Синнера стиль – сдержанность и полную приватность.
После предсезонной подготовки в Дубае вторая ракетка мира за несколько дней до Рождества вернулся в Сесто-Пустерию, чтобы провести праздники с семьей и близкими. В центре отдыха – простые радости: лыжи, долгие обеды и время без камер. Синнера и Хасанович видели на склонах вместе с членами их семей, что стало очередным подтверждением серьезности отношений пары.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Уже 7 января Янник прибыл в Сеул, где его тепло встретили болельщики. 10 января он сыграет выставочный матч с Карлосом Алькарас, который станет неофициальным началом его сезона-2026.
За десять дней до старта Australian Open Синнер подходит к турниру в идеальном состоянии – спокойный, собранный и полностью готовый как физически, так и ментально.
I bellissimi 🙂↔️🙂↕️ pic.twitter.com/EKgE6mupkI— agata ✨️ (@_agata10_) January 8, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий показал лучший результат в личной гонке сезона
Слюбик может продолжить карьеру в Чехии