ФОТО. Звездный теннисист показал зимний отпуск с новой девушкой

Итальянский теннисист Янник Синнер поделился фотографиями рождественского отдыха в Доломитах вместе со своей девушкой Лайлой Хасанович.

Снимки с горнолыжных трасс быстро разошлись по соцсетям и вновь подчеркнули характерный для Синнера стиль – сдержанность и полную приватность.

После предсезонной подготовки в Дубае вторая ракетка мира за несколько дней до Рождества вернулся в Сесто-Пустерию, чтобы провести праздники с семьей и близкими. В центре отдыха – простые радости: лыжи, долгие обеды и время без камер. Синнера и Хасанович видели на склонах вместе с членами их семей, что стало очередным подтверждением серьезности отношений пары.

Уже 7 января Янник прибыл в Сеул, где его тепло встретили болельщики. 10 января он сыграет выставочный матч с Карлосом Алькарас, который станет неофициальным началом его сезона-2026.

За десять дней до старта Australian Open Синнер подходит к турниру в идеальном состоянии – спокойный, собранный и полностью готовый как физически, так и ментально.