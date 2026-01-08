Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Звездный теннисист показал зимний отпуск с новой девушкой
Другие новости
08 января 2026, 19:15 | Обновлено 08 января 2026, 19:19
823
1

ФОТО. Звездный теннисист показал зимний отпуск с новой девушкой

Янник Синнер показал редкие кадры зимнего отдыха с возлюбленной

08 января 2026, 19:15 | Обновлено 08 января 2026, 19:19
823
1 Comments
ФОТО. Звездный теннисист показал зимний отпуск с новой девушкой
X. Янник Синнер и Лайла Хасанович

Итальянский теннисист Янник Синнер поделился фотографиями рождественского отдыха в Доломитах вместе со своей девушкой Лайлой Хасанович.

Снимки с горнолыжных трасс быстро разошлись по соцсетям и вновь подчеркнули характерный для Синнера стиль – сдержанность и полную приватность.

После предсезонной подготовки в Дубае вторая ракетка мира за несколько дней до Рождества вернулся в Сесто-Пустерию, чтобы провести праздники с семьей и близкими. В центре отдыха – простые радости: лыжи, долгие обеды и время без камер. Синнера и Хасанович видели на склонах вместе с членами их семей, что стало очередным подтверждением серьезности отношений пары.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Уже 7 января Янник прибыл в Сеул, где его тепло встретили болельщики. 10 января он сыграет выставочный матч с Карлосом Алькарас, который станет неофициальным началом его сезона-2026.

За десять дней до старта Australian Open Синнер подходит к турниру в идеальном состоянии – спокойный, собранный и полностью готовый как физически, так и ментально.

По теме:
ФОТО. Легенда Реала купит клуб Ла Лиги? Сделка на 400 млн евро
ФОТО. Итальянская журналистка разделась в горах и показала красоту
ФОТО. Роналду подарил Джорджине две виллы за €10 млн на частном острове
Янник Синнер lifestyle девушки
Максим Лапченко Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Биатлон | 08 января 2026, 13:50 1
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира

Виталий показал лучший результат в личной гонке сезона

Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Футбол | 08 января 2026, 07:22 1
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу

Слюбик может продолжить карьеру в Чехии

Без Ястремской, но с Костюк. Определена пары 1/4 финала WTA 500 в Брисбене
Теннис | 08.01.2026, 17:11
Без Ястремской, но с Костюк. Определена пары 1/4 финала WTA 500 в Брисбене
Без Ястремской, но с Костюк. Определена пары 1/4 финала WTA 500 в Брисбене
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Биатлон | 08.01.2026, 16:31
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Футбол | 08.01.2026, 09:02
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Знову Яннік підбирає, що в когось випало. "Друга подача" ;)
Ответить
0
Популярные новости
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
07.01.2026, 08:10
Бокс
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
07.01.2026, 12:00 1
Футбол
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 5
Футбол
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
07.01.2026, 14:46 5
Футбол
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
07.01.2026, 03:42
Бокс
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 4
Футбол
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
08.01.2026, 14:22 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем