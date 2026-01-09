Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль стал 2-й командой в сезоне, набравшей очки на Эмирейтс
Англия
09 января 2026, 06:40 | Обновлено 09 января 2026, 06:41
Ливерпуль стал 2-й командой в сезоне, набравшей очки на Эмирейтс

Матч в Лондоне между Арсеналом и Ливерпулем запомнился интересными статистическими фактами

Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль стал лишь вторым клубом в сезоне АПЛ, которому удалось набрать очки в выездном матче против Арсенала.

Произошло это в 21-м туре, в котором была зафиксирована безголевая ничья.

Первым, кто набирал очки на Эмирейтс Стедиум , был Манчестер Сити.

Арсенал в домашних матчах АПЛ в сезоне 2025/26:

  • Арсенал – Ливерпуль – 0:0
  • Арсенал – Астон Вилла – 4:1
  • Арсенал – Брайтон – 2:1
  • Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1
  • Арсенал – Брентфорд – 2:0
  • Арсенал – Тоттенхэм Хотспур – 4:1
  • Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0
  • Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0
  • Арсенал – Манчестер Сити – 1:1
  • Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0
  • Арсенал – Лидс Юнайтед – 5:0

Ничья 0:0 между Арсеналом и Ливерпулем в АПЛ была зафиксирована впервые с августа 2015 года.

Интересным фактом является то, что Ливерпуль в этой игре впервые за последние 600 матчей в АПЛ не нанес ни одного удара в створ ворот соперника. Последний раз такое случалось еще в марте 2010 года.


Давид Райя в 12-й раз в составе Арсенала в АПЛ сыграл сухой матч без сейвов
200 еще не достигли. Противостояние между Арсеналом и Ливерпулем в АПЛ
Серия ничьих. Манчестер Сити не может выиграть три матча подряд
Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Ливерпуль статистика Манчестер Сити
