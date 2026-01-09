Ливерпуль стал 2-й командой в сезоне, набравшей очки на Эмирейтс
Матч в Лондоне между Арсеналом и Ливерпулем запомнился интересными статистическими фактами
Ливерпуль стал лишь вторым клубом в сезоне АПЛ, которому удалось набрать очки в выездном матче против Арсенала.
Произошло это в 21-м туре, в котором была зафиксирована безголевая ничья.
Первым, кто набирал очки на Эмирейтс Стедиум , был Манчестер Сити.
Арсенал в домашних матчах АПЛ в сезоне 2025/26:
- Арсенал – Ливерпуль – 0:0
- Арсенал – Астон Вилла – 4:1
- Арсенал – Брайтон – 2:1
- Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1
- Арсенал – Брентфорд – 2:0
- Арсенал – Тоттенхэм Хотспур – 4:1
- Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0
- Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0
- Арсенал – Манчестер Сити – 1:1
- Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0
- Арсенал – Лидс Юнайтед – 5:0
Ничья 0:0 между Арсеналом и Ливерпулем в АПЛ была зафиксирована впервые с августа 2015 года.
Интересным фактом является то, что Ливерпуль в этой игре впервые за последние 600 матчей в АПЛ не нанес ни одного удара в створ ворот соперника. Последний раз такое случалось еще в марте 2010 года.
