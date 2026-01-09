Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 января 2026, 00:02
Украинец, который не подошел Динамо, за солидные деньги едет в Европу

Слюбик может перейти в «Пардубице»

Украинец, который не подошел Динамо, за солидные деньги едет в Европу
ФК Рух. Богдан Слюбик

Переход центрального защитника «Руха» Богдана Слюбика в чемпионат Чехии может быть оформлен уже в ближайшее время.

По информации ТаТоТаке, основным претендентом на 21-летнего центрального защитника «Руха» является «Пардубице», который сейчас занимает 11-е место в Шанс-лиге. Клуб получил нового состоятельного владельца и серьезных инвесторов, готовых активно вкладываться в усиление состава.

Интерес к Слюбику проявляет новый спортивный директор «Пардубице» Иржи Билек, который следил за игроком еще во время работы в «Славии». Чешский клуб готов предложить за украинского центрбека 1,5 млн евро, тогда как «Рух» оценивает футболиста в 2 млн. Финальный раунд переговоров между сторонами должен состояться на этой неделе во Львове.

Ранее Слюбика хотело подписать «Динамо». Он даже находился на просмотре у киевлян, но в итоге столичный клуб от него отказался.

Богдан Слюбик
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
