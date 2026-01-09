Богдан БОЙКО: «У Металлиста 1925 – большой потенциал и желание добавлять»

Президент Металлиста 1925 Богдан Бойко оценил выступление команды в первой части сезона УПЛ.

– Календарный год завершен. Каким он был для Металлиста 1925?

– Это был сложный, но одновременно важный год для клуба. Я бы сказал – определяющий. Мы приняли ряд принципиальных решений, которые напрямую повлияли на дальнейший вектор развития Металлиста 1925. 2025 год мы начали с новых людей на управленческих позициях, а летом к нам пришли новые главные тренеры в основную, женскую и юношескую команды. Более того, мы пересмотрели направления нашей трансферной политики. В нашей команде появляется все больше талантливых и перспективных ребят. Мы постоянно работаем над улучшением команды, учитывая не только спортивные показатели игроков, но и важные человеческие качества – такие как уважение, порядочность, честность.

В спортивном плане, если говорить о первых полугодиях, мы выполнили минимальную задачу – вернулись в УПЛ. Это было принципиально важно, это было сложно, и в какой-то момент, возможно, кто-то мог потерять веру в то, что нам это удастся. Но это произошло. И теперь мы, как для новичка, достаточно убедительно стартовали в УПЛ, находясь среди команд, претендующих на самые высокие места. Также нам удалось впервые в истории клуба пробиться в четвертьфинал Кубка Украины, что открывает дополнительные турнирные перспективы.

У Металлиста 1925 есть большой потенциал и желание прибавлять. И мы будем это делать уже во второй части сезона.

Особо хочу отметить выступления наших других команд. Наша женская команда в прошлом сезоне завоевала серебряные награды чемпионата и остановилась в шаге от победы в Кубке Украины. Уже в этом сезоне девушки достойно представляли всю Украину в Лиге чемпионов, и то, как они это делали, те эмоции, которые они дарили, наверняка не оставили равнодушным никого.

Юношеская команда выполняет чрезвычайно важную роль в структуре клуба, давая возможность нашим воспитанникам плавно переходить во взрослый футбол. Наиболее перспективные из них постепенно интегрируются в состав команды. Также самые молодые футболисты имеют возможность развиваться в спортивном плане еще с дошкольного возраста, формируя основу будущего Металлиста 1925.

Параллельно со спортивным направлением в нашем клубе происходили более глубокие процессы, которые не всегда заметны снаружи, но именно они формируют фундамент клуба.

– Можете рассказать подробнее об этих процессах?

– Мы четко для себя определили, что хотим строить не только конкурентную команду, но полноценный современный футбольный клуб. Именно поэтому в течение года мы изменили структуру управления, начали выстраивать вертикали во всех направлениях – спортивном, медийном, коммерческом, административном. Это не быстрый процесс, но без него невозможно стабильно двигаться вперед. И хотя мы действительно еще находимся на пути построения, думаю, что определенные результаты этой системной работы уже заметны.

– Если завершить про спортивную составляющую, как вы оцениваете выступление основной команды?

– Я считаю, что мы могли бы набрать больше очков. Но нужно понимать контекст. Команда в значительной мере формировалась с нуля – много новых игроков, новый тренерский штаб, травмы ключевых футболистов, адаптация легионеров.

Мы занимаем то место, которое на сегодня заслужили. В то же время у нас есть потенциал и желание прибавлять. И мы будем это делать уже во второй части сезона.

– Насколько важна для вас работа вне футбольного поля – персонал, процессы, внутренняя структура?

– Это критически важно. Мы уделяем много внимания развитию клуба изнутри. Речь идет не только о игроках или тренерах, а обо всех, кто работает в Металлисте 1925.

Мы инвестируем в персонал, в обучение, во внутренние процессы. Например, в этом году сотрудники клуба получили возможность бесплатно изучать профильный английский язык. Также они могут совершенствовать свои навыки на специализированных курсах в своих областях. Мы хотим, чтобы каждый в структуре клуба рос вместе с Металлистом 1925.

Наша клубная структура становится более профессиональной и взвешенной. Появляются такие люди, как менеджер по опеке игроков, который занимается вопросами наших легионеров, помогает им наладить быт, ведь людям из-за границы действительно может быть непросто адаптироваться в Украине. И это только один из примеров.

– Чего ожидать от клуба в ближайшее время – в частности зимой?

– Команде требуется усиление, и специалисты, отвечающие за это, работают над этим без устали. Есть определенные позиции, которые требуют конкуренции. Но детали раскрывать рано. Как только это станет возможным, болельщики обязательно узнают имена новичков.

Наша задача – сделать команду сильнее, но при этом не потерять баланс внутри команды и логику развития.

Мы делаем большой акцент на развитие молодых футболистов. Активно развивается академия в Харькове, открыт отдельный подраздел для девушек – Харьковские мальвы. Академические группы имеют возможность тренироваться, жить и соревноваться в Киеве. Старшие игроки постепенно интегрируются в юношескую команду. Также мы стараемся привлекать молодых футболистов из других клубов, которые уже сейчас готовы конкурировать за место в основной команде. В этом мы видим серьезную перспективу.

– Какими вы видите цели Металлиста 1925 в ближайшей перспективе, уже в 2026 году?

– Продолжить системную работу над становлением клуба. Мы хотим, чтобы Металлист 1925 был стабильной, узнаваемой и конкурентной единицей украинского футбола.

Если говорить о спортивной составляющей – мы стремимся бороться за высокие места как в чемпионате, так и в Кубке Украины. Но делаем это без иллюзий, через работу, процесс и развитие. Как мы и говорили перед началом сезона, мы постепенно втягиваемся в элиту украинского футбола. Хотя, если удастся сразу закрепиться на еврокубковых позициях, думаю, никто не будет против.

– Сейчас, сразу после рождественских и новогодних праздников и перед началом зимних сборов, что вы хотели бы сказать болельщикам и людям, небезразличным к клубу?

– Прежде всего хочу выразить слова благодарности нашим военным. Именно благодаря им мы имеем возможность жить, работать и строить планы. Клуб поддерживал и будет поддерживать Силы обороны Украины. Также хочу поблагодарить всех, кто остается с Металлистом 1925 в это непростое время – сотрудников, футболистов, тренеров, партнеров и, конечно, наших болельщиков. Мы продолжаем свой путь вместе.