Суркис не желает отдавать игрока в аренду и хочет избавиться от него

Руководство киевского «Динамо» решило избавиться от Владислава Бленуце – форварда из Румынии.

По информации источника, форварда хочет арендовать бухарестское «Динамо», если ФИФА даст ответ, что футболист имеет право играть за их клуб в этом сезоне. Однако киевлян аренда не очень устраивает, ведь столичный клуб настроен на полноценный трансфер.

В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.