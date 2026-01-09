Суркис не желает отдавать игрока в аренду и хочет избавиться от него
В «Динамо» рассчитывают продать Бленуце
Руководство киевского «Динамо» решило избавиться от Владислава Бленуце – форварда из Румынии.
По информации источника, форварда хочет арендовать бухарестское «Динамо», если ФИФА даст ответ, что футболист имеет право играть за их клуб в этом сезоне. Однако киевлян аренда не очень устраивает, ведь столичный клуб настроен на полноценный трансфер.
В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в восьми из последних десяти матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 поединков и забил один гол.
Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
