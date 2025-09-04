Форвард сборной Румынии U-21 Владислав Бленуце продолжит карьеру в составе киевского «Динамо» – накануне чемпионы Украины объявили о трансфере игрока.

23-летний футболист покинул ФК «Университатя Крайова» и подписал контракт на четыре года с «бело-синими».

Однако, по информации источника, Бленуце не скрывает своего положительного отношения к россии. В TikTok-аккаунте на его странице есть сохраненные видео с российским маразматиком владимиром соловьевым, цитаты из сериала «Бригада» и многое другое.

Пока ни игрок, ни само «Динамо» ситуацию не комментировали.