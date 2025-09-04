Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 10:56 |
3923
44

Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент

Владислав Бленуце стал игроком киевского клуба

04 сентября 2025, 10:56 |
3923
44
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Форвард сборной Румынии U-21 Владислав Бленуце продолжит карьеру в составе киевского «Динамо» – накануне чемпионы Украины объявили о трансфере игрока.

23-летний футболист покинул ФК «Университатя Крайова» и подписал контракт на четыре года с «бело-синими».

Однако, по информации источника, Бленуце не скрывает своего положительного отношения к россии. В TikTok-аккаунте на его странице есть сохраненные видео с российским маразматиком владимиром соловьевым, цитаты из сериала «Бригада» и многое другое.

Пока ни игрок, ни само «Динамо» ситуацию не комментировали.

По теме:
Стало известно, когда румынский новичок начнет тренировки в Динамо
Отец Буртника ответил, как его сына приняли футболисты Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Ненужный Ротаню хавбек покинул Полесье, уехав в Израиль
Динамо Киев трансферы Университатя Крайова трансферы УПЛ Владислав Бленуце
Дмитрий Олейник Источник: Facebook
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Футбол | 03 сентября 2025, 18:11 29
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»

Чеферин откровенно рассказал о ситуации с баном российских команд

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Футбол | 04 сентября 2025, 08:45 0
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция

Поединок первого тура отборочной группы D состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Громкий скандал. Моуриньо заработает невероятные деньги в чемпионате россии
Футбол | 04.09.2025, 09:38
Громкий скандал. Моуриньо заработает невероятные деньги в чемпионате россии
Громкий скандал. Моуриньо заработает невероятные деньги в чемпионате россии
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Футбол | 03.09.2025, 15:20
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Литва U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
Футбол | 04.09.2025, 11:27
Литва U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
Литва U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
Комментарии 44
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Felix
Блевануце
Ответить
+3
Dfbj
Піде на обмін полоненими
Ответить
+2
New Zealander
Жесть. Ото підписали
Ответить
+2
Alexander Киев
так зайдіть на сторінку і дружини його, аналогічний контент із кацапами і путлером ! 
***бане ОПЗЖ ! в 1000% підтверджує своє реноме ! 
Ответить
+2
Xvalenok03
Почему это меня не удивляет?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
fly
Вірогідно англомовна вікі не бреше.
Blănuță's father, Eduard, is a football coach in Moldova.[14] According to Russian media, Blănuță has partial Russian ancestry through his grandfather and is fluent in the language.[15]
Ответить
0
FunnyCat_____
АлЭксанДР кострома 
Куда ты слился ? 
Ты еще расскажи что ты когда в Макеевке жил за какую то партию кроме регионов или опзж голосовал
Ответить
-1
sania
Історія переглядів в тік-ток..  Люди, ви при своєму розумі?  Так до Північної Кореї не далеко...
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
FunnyCat_____
костромчанин АлЭксандр я не знаю кто меня тут за кого считает, но знаю, что у местных годик -два назад вечерами была любимая забава. - гонять тебя балабола по гугл картам, чтобы  ты в панике рассказывал свою " киевскую" биографию!!!
покажи где я как то коверкаю слово Донецк
 а так же покажи свои осуждающие комментарии
 когда :
на Донбасс Арене  освистывали Гимн Украины
освистывали минуту молчания в память Героев Майдана
 когда шахтера устраивал истерики чтобы поддержать украинских военных и выйти на матч в футболках   "Мій тато - Герой"
покажи осуждение игроков шахтера когда их остановили собственные болельщики на разгвор за фоточки с сепаратистами
покажи  осуждение свое когда бывыший глава фан клуба шахтер -  стал главой дыныры
покажи осуждение гаев виценцов и зубовых
 визг, подбор юбки  алЭксандры, и слив через 3...2...1.........
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
sania
Пане Олійник, мети досягнуто! Срач  на добу або й більше забезпечений! Вітаю! Ви справжній..журналіст...
Ответить
-1
AK.228
Ну прийдется удалять
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Сергей Ионов
нічого, 2-3 рази під шахедами посидить і змінить ставлення
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
DaVinci
А хтось взагалі бачив, що за відос з соловйовим?
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
sania
Те відео з Соловйовим показували по Марафону, всі поржали.. Що тепер?
Ответить
-2
kadaad .
Надеюсь фанаты Динамо разберутся с его дерьмом.
Ответить
-2
ТвояМамка
Конституцией запрещено делать репосты в соц сетях с цитатками?!
ясн. местный йоблыкы совсем того :D
Ответить
-3
Alexander Киев
А була би така новина за Шахтар, ці всі слаборозвинені і недолугі із дирнама, скулили би на всю країну про зраду! 
А так, їм байдуже, тишина. Винен журналіст який новину добавив, винні і ті хто проти цього орка 😂
Типові зрадники у наш час, представники типу столичного ще клубу 🤮
По цю хвилину , ні один притрушений із ОПЗЖ навіть тут на сайті не написав що то фіаско і треба гнати метлою цього гравця.
Ответить
-3
Alexander Киев
Зараз когути диркачі будуть виправдовувати свій пафосний трансфер. Суркіс із Медведчуком до себе у партію його забрали ? 
Ответить
-3
Alexander Киев
Який клюб (представник ОПЗЖ), такий і гравець (фанат орків). Дійсно, чому дивуватись то.. ось глори дирнама мовчать і навіть захищають його 
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
DaVinci
Те, що він кацапський контент слухає це виключно його справа. Відкрию секрет для далеких - далеко не вся Європа підтримує Україну. Особливо якщо говорити за Східну Європу.
Тут більше питання до того, чи буде він нормально грати в українському клубі, якщо хотів на болота їхати... Час покаже.
Ответить
-4
Показать Скрыть 3 ответа
Популярные новости
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
02.09.2025, 08:33 5
Футбол
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
02.09.2025, 11:45 2
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 35
Футбол
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
03.09.2025, 03:22
Бокс
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
03.09.2025, 07:02 2
Футбол
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
03.09.2025, 01:45
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Украинку дисквалифицировали на один год из-за допинга
ОФИЦИАЛЬНО. Украинку дисквалифицировали на один год из-за допинга
03.09.2025, 15:45 4
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем