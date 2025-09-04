Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Владислав Бленуце стал игроком киевского клуба
Форвард сборной Румынии U-21 Владислав Бленуце продолжит карьеру в составе киевского «Динамо» – накануне чемпионы Украины объявили о трансфере игрока.
23-летний футболист покинул ФК «Университатя Крайова» и подписал контракт на четыре года с «бело-синими».
Однако, по информации источника, Бленуце не скрывает своего положительного отношения к россии. В TikTok-аккаунте на его странице есть сохраненные видео с российским маразматиком владимиром соловьевым, цитаты из сериала «Бригада» и многое другое.
Пока ни игрок, ни само «Динамо» ситуацию не комментировали.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чеферин откровенно рассказал о ситуации с баном российских команд
Поединок первого тура отборочной группы D состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву
***бане ОПЗЖ ! в 1000% підтверджує своє реноме !
Blănuță's father, Eduard, is a football coach in Moldova.[14] According to Russian media, Blănuță has partial Russian ancestry through his grandfather and is fluent in the language.[15]
Куда ты слился ?
Ты еще расскажи что ты когда в Макеевке жил за какую то партию кроме регионов или опзж голосовал
покажи где я как то коверкаю слово Донецк
а так же покажи свои осуждающие комментарии
когда :
на Донбасс Арене освистывали Гимн Украины
освистывали минуту молчания в память Героев Майдана
когда шахтера устраивал истерики чтобы поддержать украинских военных и выйти на матч в футболках "Мій тато - Герой"
покажи осуждение игроков шахтера когда их остановили собственные болельщики на разгвор за фоточки с сепаратистами
покажи осуждение свое когда бывыший глава фан клуба шахтер - стал главой дыныры
покажи осуждение гаев виценцов и зубовых
визг, подбор юбки алЭксандры, и слив через 3...2...1.........
ясн. местный йоблыкы совсем того :D
А так, їм байдуже, тишина. Винен журналіст який новину добавив, винні і ті хто проти цього орка 😂
Типові зрадники у наш час, представники типу столичного ще клубу 🤮
По цю хвилину , ні один притрушений із ОПЗЖ навіть тут на сайті не написав що то фіаско і треба гнати метлою цього гравця.
Тут більше питання до того, чи буде він нормально грати в українському клубі, якщо хотів на болота їхати... Час покаже.