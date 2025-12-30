Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Италия
30 декабря 2025, 08:11 |
783
1

Форвард сборной Украины не собирается уходить из Италии, сообщил Джанлука ди Марцио

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик определился с чемпионатом, в котором планирует продолжить карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио.

28-летний футболист не собирается покидать Серию А и отказался от варианта с «Эвертоном» – английский клуб был одним из фаворитов на подписание украинца.

По информации источника, в услугах Довбика заинтересован «Комо», однако трансфер в команду Сеска Фабрегаса выглядит маловероятным на даном этапе. Кроме того, в борьбу за украинского форварда могут вступить «Милан» и «Наполи».

В нынешнем сезоне нападающий провел 15 матчей на клубном уровне, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт Артема истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро.

Артем Довбик трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: Джанлука Ди Марцио
🏒 Hocky
Що додасть настрою зранку.
НХЛ. Флорида 5:3 кепіталз
Команда хвальоного вівці-рашиста програла з нулем гольових дій від нього. Водночас воротар пантер інший рашист бобровскій пропустив тричі!!!
Ответить
+1
