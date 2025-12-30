Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Форвард сборной Украины не собирается уходить из Италии, сообщил Джанлука ди Марцио
Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик определился с чемпионатом, в котором планирует продолжить карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио.
28-летний футболист не собирается покидать Серию А и отказался от варианта с «Эвертоном» – английский клуб был одним из фаворитов на подписание украинца.
По информации источника, в услугах Довбика заинтересован «Комо», однако трансфер в команду Сеска Фабрегаса выглядит маловероятным на даном этапе. Кроме того, в борьбу за украинского форварда могут вступить «Милан» и «Наполи».
В нынешнем сезоне нападающий провел 15 матчей на клубном уровне, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт Артема истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро.
