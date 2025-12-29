Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе

2025 год сборная Украины по футболу завершила на относительно мажорной ноте. Команда Сергея Реброва сумела выпутаться из непростой ситуации, в которую загнала себя сама же на старте квалификации на ЧМ-2026, финишировав на втором месте в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном. Теперь в марте «сине-желтых» ждет раунд плей-офф отбора на мундиаль, где наша национальная команда сперва сыграет со Швецией, после чего, в случае успеха, разыграет путевку в США, Канаду и Мексику с победителем пары Польша – Албания.

А пока сборная Украины имеет «отпуск» в своем соревновательном расписании, мы предлагаем сфокусироваться на отдельных ее игроках, которым отечественные и не только СМИ активно прочат смену клубной прописки уже в январское трансферное окно…

Ефим Конопля (26 матчей, 2 гола за сборную)

Возраст: 26 лет

Клуб: «Шахтер»

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 5 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

В квалификации на ЧМ-2026 Ефим Конопля являлся ключевым правым фулбеком для сборной Украины, приняв участие в пяти из шести поединках. В своем клубе – донецком «Шахтере» – Конопля также имеет статус футболиста основы, хотя здесь у него все-таки есть серьезный конкурент в лице бразильца Винисиуса Тобиаса. Однако как минимум на уровне УПЛ, с учетом необходимости выполнять нормы лимита на легионеров, Конопля является крайне важной фигурой для «горняков».

Так почему же Конопля может покинуть «Шахтер», где он в принципе является важной фигурой по состоянию на сейчас? Все дело в контракте фулбека, который истекает 30 сентября 2026 года. По сообщениям ряда инсайдеров, длительные переговоры между «Шахтером» и Коноплей о пролонгации сотрудничества не принесли положительного результата. Якобы клуб не готов платить фулбеку ту зарплату, которую тот запрашивает, а сам Ефим не слишком-то и настроен снижать требования, держа их на уровне одного из наиболее высокооплачиваемых исполнителей в коллективе.

Вероятнее всего, договориться у «Шахтера» с Коноплей уже вряд ли выйдет, из-за чего в январе клуб будет стоять перед дилеммой: продавать фулбека, либо же оставлять его дальше с перспективой вскоре потерять абсолютно бесплатно. По информации, которая есть в распоряжении Sport.ua, Конопля уже контактировал с клубом немецкой Бундеслиги, а в конце лета 2025 года СМИ писали об интересе к Ефиму из Испании – со стороны «Севильи». Поэтому теоретически у «Шахтера» есть возможность выручить деньги от продажи своего воспитанника в январе, вот только вопрос, пойдут ли «горняки» на такой шаг и сочтут ли его правильным решением для клуба…

Тарас Михавко (1 матч за сборную)

Возраст: 20 лет

Клуб: «Динамо»

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 8 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

В свои 20 лет центрбек Тарас Михавко имеет уже 73 официальных матча в составе «Динамо», а в ноябре 2025-го дебютировал и за национальную сборную Украины. Что правда, премьерный матч Михавко за «сине-желтых» получился таким, который хочется как можно скорее забыть – наши футболисты на выезде «сгорели» мастеровитому сопернику со счетом 0:4… Впрочем, начало международной карьеры – это всегда важный шаг для любого футболиста-профессионала, повышающий как его узнаваемость в мире, так и его трансферную стоимость.

В Украине Михавко считается очень одаренным футболистом, и многие эксперты прочат Тарасу большое и светлое будущее. Что правда, для этого, в чем сходится подавляющее большинство аналитиков и болельщиков, Михавко стоит как можно раньше покинуть «Динамо» и украинскую Премьер-лигу, чтобы играть на более высоком уровне в футбол с гораздо большей интенсивностью – грубо говоря, пойти по стопам Ильи Забарного.

Теоретически трансфер Михавко из «Динамо» может состояться уже в январе. Однако пока речь об интересе со стороны клубов английской Премьер-лиги не идет. К Тарасу активно присматриваются и прицениваются гранды турецкой Суперлиги – «Галатасарай», «Бешикташ» и «Трабзонспор». Причем в последнем уже собралась приличная украинская «колония», да и в целом наши соотечественники там на хорошем счету. И если кто-то скажет, что Суперлига – это не такой уж и интересный вариант для Михавко, чтобы покидать ради нее «Динамо» и УПЛ, просто проанализируйте карьерный путь Арсения Батагова. Тот в ноябре был близок к дебюту в сборной Украины, но получил травму, а сейчас пользуется повышенным спросом на рынке, причем интерес к нему проявляют как минимум клубы из Англии, Италии, Франции и Португалии.

Виталий Миколенко (51 матч, 1 гол за сборную)

Возраст: 26 лет

Клуб: «Эвертон»

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 25 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Ключевой левый фулбек сборной Украины Виталий Миколенко с января 2022 года выступает в английской Премьер-лиге за «Эвертон», имея там весьма неплохую прессу. Наш соотечественник, откровенно говоря, не блистает, но и не проваливается, демонстрируя стабильный уровень выступлений и свою способность соответствовать высокоинтенсивной манере ведения игры, которая присуща элитарной лиге английского клубного футбола.

В «Эвертоне» в целом довольны Миколенко, однако вскоре могут потерять украинца. Дело в том, что контракт Виталия с «ирисками» действует до 30 июня 2026 года, и уже достаточно длительное время «Эвертон» ведет с украинцем переговоры о его продлении, но пока достичь соглашения сторонам не удается.

Последнее обстоятельство подогревает слухи о будущем Миколенко в СМИ. В частности, не исключается, что Виталий может покинуть «Эвертон» уже в январе, благодаря чему «ириски» получат хоть какую-то компенсацию за украинского легионера. Еще несколько недель назад в прессе сообщалось о том, что выгодные условия сотрудничества Миколенко готовы предложить немецкие «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг», однако в последние дни ситуация, похоже, поменялась, и сейчас явным фаворитом на подписание Виталия в зарубежных изданиях называется уже «Галатасарай». Да, ехать в турецкую Суперлигу из АПЛ – это вряд ли предел мечтаний, но с другой стороны, стамбульские «львы», в отличие от «ирисок», являются участником Лиги чемпионов и ныне более чем активно претендуют на выход в плей-офф турнира, если сумеют удачно сыграть в двух заключительных турах общего группового этапа против «Атлетико» и «Манчестер Сити».

Николай Шапаренко (48 матчей, 2 гола за сборную)

Возраст: 27 лет

Клуб: «Динамо»

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 8 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Ситуация вокруг хавбека «Динамо» Николая Шапаренко во многом напоминает то, о чем мы уже говорили в аспекте фулбека «Шахтера» Ефима Конопли. В январе Шапаренко может покинуть стан «бело-синих», за которых уже сыграл 230 официальных матчей (32 гола, 41 ассист), перебравшись в другой клуб во многом по причине того, что его контракт с киевлянами действует до 30 сентября 2026-го.

Что правда, в случае с Шапаренко, как передают некоторые инсайдеры, речь может идти о более мягком давлении футболиста на свой нынешний клуб. Если Конопля, похоже, склонен общаться с «Шахтером» языком ультиматумов, то вот Шапаренко якобы не прочь продлить контракт с «Динамо», чтобы потом быть проданным за адекватные деньги и помочь тем самым киевлянам, давшим Николаю возможность заявить о себе на высоком уровне.

Впрочем, в чем практически все источники – что иностранные, что отечественные – сходятся, так это в сведениях о желании Шапаренко все-таки попробовать свои силы за границей. И вариантов прямо сейчас у хавбека два – турецкий «Бешикташ», который уже несколько трансферных окон «окучивает» Николая, а также испанская «Жирона», где выступают украинцы Крапивцов, Цыганков и Ванат, однако которая сама по себе ныне переживает не лучшие времена, будучи одним из аутсайдеров Ла Лиги…

Алексей Гуцуляк (14 матчей, 5 голов за сборную)

Возраст: 28 лет

Клуб: «Полесье»

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 3 миллиона евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Гуцуляк выступает за «Полесье» с лета минувшего года, когда за 600 тысяч евро был подписан из разваливавшегося «Днепра-1». Однако если в дебютном сезоне за житомирских «волков» Алексей демонстрировал отменные показатели результативности в УПЛ (11 голов и 4 ассиста в 29 поединках), то сейчас его польза на поле для «Полесья» уже не столь очевидная (2 гола, 3 ассиста в 13 матчах), равно как и желание выкладываться на 100% в поединках за житомирян.

А вот где Гуцуляк отдается на полную, так это в играх национальной сборной. Для «сине-желтых» Алексей успел стать уже своего рода «джокером», так как не имея статуса ключевого исполнителя, часто объявляется на замену и отличается результативными действиями. И эти 5 забитых мячей в 14 матчах за «сине-желтых» могут стать отменной рекламой на трансферном рынке для Гуцуляка в январе.

Покинуть «Полесье» уже в начале 2026-го Гуцуляк может все по той же причине, что и многие другие в нашем списке – в связи со скорым завершением срока действия контракта. Нынешнее трудовое соглашение вингера с «волками» истекает 30 июня 2026 года, а о новой сделке с «Полесьем» Алексей пока договориться не может. Поговаривают, что виной всему финансовые запросы футболиста, равно как и желание боссов житомирян несколько снизить расходы на оклады своим игрокам, особенно на фоне снижения их результативности. Что касается вариантов из-за рубежа, то здесь за последние месяцы называлось сразу несколько интересных карьерных вызовов для Гуцуляка. Это и шотландский «Селтик», и турецкий «Истанбул Башакшехир», и греческий «Панатинаикос», и мексиканская «Пачука», и даже южноафриканский «Мамелоди Сандаунз». Сложно сказать, насколько эти все слухи серьезны, либо же это прекрасная работа агентов самого Гуцуляка, но вот ждать новостей по поводу Алексея в январе точно стоит…

Артем Довбик (40 матчей, 11 голов за сборную)

Возраст: 28 лет

Клуб: «Рома»

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 20 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Центрфорвард Артем Довбик перешел в «Рому» из «Жироны» за 30,5 миллионов евро полтора года назад, однако с тех пор так и не успел стать по-настоящему своим для римских «волков». В первом сезоне в итальянской Серии А нападающий отличился 12 мячами в 32 поединках, чего оказалось недостаточно для требовательных болельщиков и руководителей клуба, ожидавших от лучшего голеадора испанской Ла Лиги значительно большего.

В текущем сезоне Довбик и вовсе перестал являться ключевым футболистом для «Ромы», довольствуясь, скорее, статусом игрока ротации. В 10 матчах итальянского чемпионата Артем провел на поле только 323 минуты и отличился 2 забитыми мячами. В СМИ на Апеннинах нередко писали, что главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини не в восторге от украинца, будучи недовольным то уровнем его тактической подготовки, то физической готовностью, то еще чем-либо.

Неудивительно, что в последнее время пресса активизировалась на предмет поиска для Довбика новой команды. На самом деле, слухов уже сейчас очень много. Довбика сватают и обратно в Испанию («Атлетико», «Бетис»), и в Англию («Вест Хэм», «Лидс», «Эвертон», «Сандерленд»), а еще попадались выглядящие абсолютно дико сведения о якобы возможности переезда Артема в Саудовскую Аравию… Как бы там ни было, а с нынешним уровнем доверия в «Роме» Артему в январе действительно стоит как следует поразмышлять над сменой обстановки, чтобы окончательно не превратиться в типичного «баночника», пускай и в известном клубе из топ-чемпионата…