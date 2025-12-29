Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 23:44 | Обновлено 29 декабря 2025, 23:45
1327
2

Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе

В первый месяц нового года болельщикам «сине-желтых» будет за чем следить на трансферном рынке

29 декабря 2025, 23:44 | Обновлено 29 декабря 2025, 23:45
1327
2 Comments
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
УАФ. Алексей Гуцуляк и Артем Довбик

2025 год сборная Украины по футболу завершила на относительно мажорной ноте. Команда Сергея Реброва сумела выпутаться из непростой ситуации, в которую загнала себя сама же на старте квалификации на ЧМ-2026, финишировав на втором месте в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном. Теперь в марте «сине-желтых» ждет раунд плей-офф отбора на мундиаль, где наша национальная команда сперва сыграет со Швецией, после чего, в случае успеха, разыграет путевку в США, Канаду и Мексику с победителем пары Польша – Албания.

А пока сборная Украины имеет «отпуск» в своем соревновательном расписании, мы предлагаем сфокусироваться на отдельных ее игроках, которым отечественные и не только СМИ активно прочат смену клубной прописки уже в январское трансферное окно…

Ефим Конопля (26 матчей, 2 гола за сборную)

Возраст: 26 лет
Клуб: «Шахтер»
Оценочная стоимость на Transfermarkt: 5 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

В квалификации на ЧМ-2026 Ефим Конопля являлся ключевым правым фулбеком для сборной Украины, приняв участие в пяти из шести поединках. В своем клубе – донецком «Шахтере» – Конопля также имеет статус футболиста основы, хотя здесь у него все-таки есть серьезный конкурент в лице бразильца Винисиуса Тобиаса. Однако как минимум на уровне УПЛ, с учетом необходимости выполнять нормы лимита на легионеров, Конопля является крайне важной фигурой для «горняков».

Так почему же Конопля может покинуть «Шахтер», где он в принципе является важной фигурой по состоянию на сейчас? Все дело в контракте фулбека, который истекает 30 сентября 2026 года. По сообщениям ряда инсайдеров, длительные переговоры между «Шахтером» и Коноплей о пролонгации сотрудничества не принесли положительного результата. Якобы клуб не готов платить фулбеку ту зарплату, которую тот запрашивает, а сам Ефим не слишком-то и настроен снижать требования, держа их на уровне одного из наиболее высокооплачиваемых исполнителей в коллективе.

Вероятнее всего, договориться у «Шахтера» с Коноплей уже вряд ли выйдет, из-за чего в январе клуб будет стоять перед дилеммой: продавать фулбека, либо же оставлять его дальше с перспективой вскоре потерять абсолютно бесплатно. По информации, которая есть в распоряжении Sport.ua, Конопля уже контактировал с клубом немецкой Бундеслиги, а в конце лета 2025 года СМИ писали об интересе к Ефиму из Испании – со стороны «Севильи». Поэтому теоретически у «Шахтера» есть возможность выручить деньги от продажи своего воспитанника в январе, вот только вопрос, пойдут ли «горняки» на такой шаг и сочтут ли его правильным решением для клуба…

Тарас Михавко (1 матч за сборную)

Возраст: 20 лет
Клуб: «Динамо»
Оценочная стоимость на Transfermarkt: 8 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

В свои 20 лет центрбек Тарас Михавко имеет уже 73 официальных матча в составе «Динамо», а в ноябре 2025-го дебютировал и за национальную сборную Украины. Что правда, премьерный матч Михавко за «сине-желтых» получился таким, который хочется как можно скорее забыть – наши футболисты на выезде «сгорели» мастеровитому сопернику со счетом 0:4… Впрочем, начало международной карьеры – это всегда важный шаг для любого футболиста-профессионала, повышающий как его узнаваемость в мире, так и его трансферную стоимость.

В Украине Михавко считается очень одаренным футболистом, и многие эксперты прочат Тарасу большое и светлое будущее. Что правда, для этого, в чем сходится подавляющее большинство аналитиков и болельщиков, Михавко стоит как можно раньше покинуть «Динамо» и украинскую Премьер-лигу, чтобы играть на более высоком уровне в футбол с гораздо большей интенсивностью – грубо говоря, пойти по стопам Ильи Забарного.

Теоретически трансфер Михавко из «Динамо» может состояться уже в январе. Однако пока речь об интересе со стороны клубов английской Премьер-лиги не идет. К Тарасу активно присматриваются и прицениваются гранды турецкой Суперлиги – «Галатасарай», «Бешикташ» и «Трабзонспор». Причем в последнем уже собралась приличная украинская «колония», да и в целом наши соотечественники там на хорошем счету. И если кто-то скажет, что Суперлига – это не такой уж и интересный вариант для Михавко, чтобы покидать ради нее «Динамо» и УПЛ, просто проанализируйте карьерный путь Арсения Батагова. Тот в ноябре был близок к дебюту в сборной Украины, но получил травму, а сейчас пользуется повышенным спросом на рынке, причем интерес к нему проявляют как минимум клубы из Англии, Италии, Франции и Португалии.

Виталий Миколенко (51 матч, 1 гол за сборную)

Возраст: 26 лет
Клуб: «Эвертон»
Оценочная стоимость на Transfermarkt: 25 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Ключевой левый фулбек сборной Украины Виталий Миколенко с января 2022 года выступает в английской Премьер-лиге за «Эвертон», имея там весьма неплохую прессу. Наш соотечественник, откровенно говоря, не блистает, но и не проваливается, демонстрируя стабильный уровень выступлений и свою способность соответствовать высокоинтенсивной манере ведения игры, которая присуща элитарной лиге английского клубного футбола.

В «Эвертоне» в целом довольны Миколенко, однако вскоре могут потерять украинца. Дело в том, что контракт Виталия с «ирисками» действует до 30 июня 2026 года, и уже достаточно длительное время «Эвертон» ведет с украинцем переговоры о его продлении, но пока достичь соглашения сторонам не удается.

Последнее обстоятельство подогревает слухи о будущем Миколенко в СМИ. В частности, не исключается, что Виталий может покинуть «Эвертон» уже в январе, благодаря чему «ириски» получат хоть какую-то компенсацию за украинского легионера. Еще несколько недель назад в прессе сообщалось о том, что выгодные условия сотрудничества Миколенко готовы предложить немецкие «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг», однако в последние дни ситуация, похоже, поменялась, и сейчас явным фаворитом на подписание Виталия в зарубежных изданиях называется уже «Галатасарай». Да, ехать в турецкую Суперлигу из АПЛ – это вряд ли предел мечтаний, но с другой стороны, стамбульские «львы», в отличие от «ирисок», являются участником Лиги чемпионов и ныне более чем активно претендуют на выход в плей-офф турнира, если сумеют удачно сыграть в двух заключительных турах общего группового этапа против «Атлетико» и «Манчестер Сити».

Николай Шапаренко (48 матчей, 2 гола за сборную)

Возраст: 27 лет
Клуб: «Динамо»
Оценочная стоимость на Transfermarkt: 8 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Ситуация вокруг хавбека «Динамо» Николая Шапаренко во многом напоминает то, о чем мы уже говорили в аспекте фулбека «Шахтера» Ефима Конопли. В январе Шапаренко может покинуть стан «бело-синих», за которых уже сыграл 230 официальных матчей (32 гола, 41 ассист), перебравшись в другой клуб во многом по причине того, что его контракт с киевлянами действует до 30 сентября 2026-го.

Что правда, в случае с Шапаренко, как передают некоторые инсайдеры, речь может идти о более мягком давлении футболиста на свой нынешний клуб. Если Конопля, похоже, склонен общаться с «Шахтером» языком ультиматумов, то вот Шапаренко якобы не прочь продлить контракт с «Динамо», чтобы потом быть проданным за адекватные деньги и помочь тем самым киевлянам, давшим Николаю возможность заявить о себе на высоком уровне.

Впрочем, в чем практически все источники – что иностранные, что отечественные – сходятся, так это в сведениях о желании Шапаренко все-таки попробовать свои силы за границей. И вариантов прямо сейчас у хавбека два – турецкий «Бешикташ», который уже несколько трансферных окон «окучивает» Николая, а также испанская «Жирона», где выступают украинцы Крапивцов, Цыганков и Ванат, однако которая сама по себе ныне переживает не лучшие времена, будучи одним из аутсайдеров Ла Лиги…

Алексей Гуцуляк (14 матчей, 5 голов за сборную)

Возраст: 28 лет
Клуб: «Полесье»
Оценочная стоимость на Transfermarkt: 3 миллиона евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Гуцуляк выступает за «Полесье» с лета минувшего года, когда за 600 тысяч евро был подписан из разваливавшегося «Днепра-1». Однако если в дебютном сезоне за житомирских «волков» Алексей демонстрировал отменные показатели результативности в УПЛ (11 голов и 4 ассиста в 29 поединках), то сейчас его польза на поле для «Полесья» уже не столь очевидная (2 гола, 3 ассиста в 13 матчах), равно как и желание выкладываться на 100% в поединках за житомирян.

А вот где Гуцуляк отдается на полную, так это в играх национальной сборной. Для «сине-желтых» Алексей успел стать уже своего рода «джокером», так как не имея статуса ключевого исполнителя, часто объявляется на замену и отличается результативными действиями. И эти 5 забитых мячей в 14 матчах за «сине-желтых» могут стать отменной рекламой на трансферном рынке для Гуцуляка в январе.

Покинуть «Полесье» уже в начале 2026-го Гуцуляк может все по той же причине, что и многие другие в нашем списке – в связи со скорым завершением срока действия контракта. Нынешнее трудовое соглашение вингера с «волками» истекает 30 июня 2026 года, а о новой сделке с «Полесьем» Алексей пока договориться не может. Поговаривают, что виной всему финансовые запросы футболиста, равно как и желание боссов житомирян несколько снизить расходы на оклады своим игрокам, особенно на фоне снижения их результативности. Что касается вариантов из-за рубежа, то здесь за последние месяцы называлось сразу несколько интересных карьерных вызовов для Гуцуляка. Это и шотландский «Селтик», и турецкий «Истанбул Башакшехир», и греческий «Панатинаикос», и мексиканская «Пачука», и даже южноафриканский «Мамелоди Сандаунз». Сложно сказать, насколько эти все слухи серьезны, либо же это прекрасная работа агентов самого Гуцуляка, но вот ждать новостей по поводу Алексея в январе точно стоит…

Артем Довбик (40 матчей, 11 голов за сборную)

Возраст: 28 лет
Клуб: «Рома»
Оценочная стоимость на Transfermarkt: 20 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Центрфорвард Артем Довбик перешел в «Рому» из «Жироны» за 30,5 миллионов евро полтора года назад, однако с тех пор так и не успел стать по-настоящему своим для римских «волков». В первом сезоне в итальянской Серии А нападающий отличился 12 мячами в 32 поединках, чего оказалось недостаточно для требовательных болельщиков и руководителей клуба, ожидавших от лучшего голеадора испанской Ла Лиги значительно большего.

В текущем сезоне Довбик и вовсе перестал являться ключевым футболистом для «Ромы», довольствуясь, скорее, статусом игрока ротации. В 10 матчах итальянского чемпионата Артем провел на поле только 323 минуты и отличился 2 забитыми мячами. В СМИ на Апеннинах нередко писали, что главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини не в восторге от украинца, будучи недовольным то уровнем его тактической подготовки, то физической готовностью, то еще чем-либо.

Неудивительно, что в последнее время пресса активизировалась на предмет поиска для Довбика новой команды. На самом деле, слухов уже сейчас очень много. Довбика сватают и обратно в Испанию («Атлетико», «Бетис»), и в Англию («Вест Хэм», «Лидс», «Эвертон», «Сандерленд»), а еще попадались выглядящие абсолютно дико сведения о якобы возможности переезда Артема в Саудовскую Аравию… Как бы там ни было, а с нынешним уровнем доверия в «Роме» Артему в январе действительно стоит как следует поразмышлять над сменой обстановки, чтобы окончательно не превратиться в типичного «баночника», пускай и в известном клубе из топ-чемпионата…

По теме:
Малиновский получил очень низкую оценку за матч с Ромой. Что у Довбика?
Рома – Дженоа – 3:1. Довбик против Малиновского. Видео голов и обзор
Довбик против Малиновского. Рома переиграла Дженоа и поднялась в зону ЛЧ
статьи эксклюзив Виталий Миколенко Тарас Михавко Ефим Конопля Николай Шапаренко Алексей Гуцуляк Артем Довбик
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Футбол | 29 декабря 2025, 02:32 0
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»

Пономаренко раскрылся при Костюке

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
Футбол | 29 декабря 2025, 07:21 3
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника

Мирослав Васьковский будет выступать за команды «мерсисайдцев» из U-14 и U-15

Шахтер решил попрощаться с украинским футболистом, который уедет за океан
Футбол | 29.12.2025, 22:44
Шахтер решил попрощаться с украинским футболистом, который уедет за океан
Шахтер решил попрощаться с украинским футболистом, который уедет за океан
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Футбол | 29.12.2025, 08:03
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
«Потрясающая» статистика. Забарный удивил французов своей неудачной игрой
Футбол | 29.12.2025, 18:20
«Потрясающая» статистика. Забарный удивил французов своей неудачной игрой
«Потрясающая» статистика. Забарный удивил французов своей неудачной игрой
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TradyT
Тобто правий захисник Конопля зіграв вдвічі менше матчів ніж атакуючий півзахисник Шапаренко і забив стільки ж голів??? І хтось ще буде говорити, що Шапаренко це футболіст???
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
29.12.2025, 09:00
Война
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 6
Бокс
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
28.12.2025, 09:17 6
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
28.12.2025, 00:27
Хоккей
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
29.12.2025, 03:32 2
Футбол
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
29.12.2025, 09:07 3
Бокс
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
28.12.2025, 15:53 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем