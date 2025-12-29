Титулованный клуб готов оформить трансфер Миколенко уже этой зимой

Турецкий гранд «Галатасарай» проявляет серьезный интерес к украинскому защитнику «Эвертона» Виталию Миколенко.

По информации известного турецкого издания Fotospor, стамбульский клуб попытается оформить трансфер уже во время зимнего трансферного окна. «Галатасарай» активно ищет усиление на левый фланг обороны и рассматривает Миколенко как одного из приоритетных кандидатов.

Контракт украинца с английским клубом действует до конца текущего сезона, что может существенно упростить переговоры и сделать переход финансово привлекательным для турецкой стороны.