Титулованный клуб готов оформить трансфер Миколенко уже этой зимой

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Англия
29 декабря 2025, 06:02
Виталий может перебраться в Стамбул

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Турецкий гранд «Галатасарай» проявляет серьезный интерес к украинскому защитнику «Эвертона» Виталию Миколенко.

По информации известного турецкого издания Fotospor, стамбульский клуб попытается оформить трансфер уже во время зимнего трансферного окна. «Галатасарай» активно ищет усиление на левый фланг обороны и рассматривает Миколенко как одного из приоритетных кандидатов.

Контракт украинца с английским клубом действует до конца текущего сезона, что может существенно упростить переговоры и сделать переход финансово привлекательным для турецкой стороны.

Дмитрий Олийченко Источник: Fotospor
