Коуч Эвертона сделал важное заявление о будущем Миколенко
Дэвид Мойес надеется на продление сотрудничества с украинцем
Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес рассказал о будущем украинского защитника Виталия Миколенко в расположении «ирисок». Специалист заявил, что продолжаются переговоры по продолжению сотрудничества
«Мы ведем переговоры с Мико. Они продолжаются, мы делаем многое за кулисами. Мы не выходим на публику и не обсуждаем их постоянно, но уже давно длится много процессов. Надеемся, что мы найдем решение быстрее, чем позже», – сказал коуч.
Действующее соглашение между Николаем и Эвертоном рассчитано до 30 июня 2026, а с 1 января украинец имеет право свободно общаться с другими коллективами о потенциальном переходе летом на правах свободного агента.
Миколенко стал игроком Эвертона 1 января 2022, перейдя из киевского Динамо за 23,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне Виталий сыграл 16 поединков за «ирисок».
