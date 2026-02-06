Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мец и Лилль голов не забивали, Цитаишвили провел на поле 90 минут
Мец и Лилль голов не забивали, Цитаишвили провел на поле 90 минут

Вингер, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», сыграл 21-й матч в чемпионате Франции

Мец и Лилль голов не забивали, Цитаишвили провел на поле 90 минут
Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 6 февраля, состоялся матч 21-го тура чемпионата Франции, в котором встретились «Мец» и «Лилль». Поединок завершился нулевой ничьей.

На 18-й минуте игры сенегальский защитник «Меца» Альфа Туре открыл счет, но гол не был засчитан после просмотра VAR из-за положения «вне игры». Гости больше владели мячом, чаще били по воротах, но огорчить соперника так и не сумели.

В стартовом составе «Меца» вышел грузинский вингер Георгий Цитаишвили, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо». В нынешнем сезоне футболист провел 20 матчей в чемпионате, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В следующем туре «Лилль» на домашней арене примет «Брест», а соперником «Меца» станет «Осер».

Чемпионат Франции, 21-й тур. 6 февраля

Мец Лилль 0:0

Фотогалерея:

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Мец Лилль Георгий Цитаишвили
