Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне

Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 08:20 |
11223
28

Николай продлит соглашение с киевлянами

28 Comments
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко определился со своим будущим и согласился продлить контракт с клубом, сообщил журналист Игорь Цыганык. Предыдущий контракт футболиста был действителен до сентября 2026 года.

Отмечается, что решение Шапаренко не означает, что он отказался от возможного трансфера. Игрок по-прежнему рассматривает вариант перехода в более сильный чемпионат, однако принципиально хочет, чтобы «Динамо» смогло получить существенную финансовую компенсацию. Именно поэтому хавбек пошел на пролонгацию контракта, чтобы клуб избежал потери одного из лидеров по заниженной цене, как это ранее произошло с Виктором Цыганковым.

В этом сезоне украинец провел 21 матч за «Динамо», забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. В составе национальной сборной Шапаренко сыграл 48 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.

Николай Шапаренко Динамо Киев продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Цыганык Бешикташ Жирона
Дмитрий Олийченко Источник: Циганик LIVE
Комментарии 28
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Нас наіпали розходимся
Ответить
+13
MIRRA
сайт деградував знатно... поясніть нікчемам-авторам значення слова "сенсація"
Ответить
+10
Показать Скрыть 5 ответов
Diesel
в 27 років уже нікуди він не піде. Та й не треба нікому він. Кращі роки прошли. Далі тільки стагнація
Ответить
+8
Показать Скрыть 2 ответа
MIRRA
такі "сенсаційні" рішення прийме кожен колгоспник, який нікому й задарма в Європі не потрібен
Ответить
+5
Falko
Динамівське серце
Ответить
+3
Simar_kr
Коли я написав що він не потрібен туркам, отримав купу мінусів, ставте плюси тепер. Ахаха
Ответить
+2
AK.228
Половину от  будущего трансфера Суркис отдаст Шапаренко 
Ответить
0
Alex Suz
Шкода...був такий шанс позбутися 
Ответить
0
movkli
це кінець європейської кар'єри
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
TradyT
Співчуваю Динамо
Ответить
-2
Dynamic
Шапаренко наш топчик 💯💯🤍💙Київ кращий за всякі турції та іспанії
Ответить
-2
LexХХХ
Ну і "молоток"👍 А після кар'єри гравця, якщо ще Динамо буде існувати, піде в тренерську структуру клюбу😜
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
Dfkbvj
клоун
Ответить
-4
Gargantua
короче Бешикташ согласен был его взять только беспатно 
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
