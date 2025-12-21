Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
21 декабря 2025, 23:02 |
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона

Украинца может приобрести «Бешикташ»

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Турецкий «Бешикташ» интересуется украинским полузащитником Николаем Шапаренко. Клуб планирует усилить центр поля во время зимнего трансферного окна и уже включил 27-летнего игрока «Динамо» в свой список кандидатов.

По информации источника, украинский футболист не против попробовать себя в Турции, а турецкий клуб готов за него выложить 8 миллионов евро.

Действующий контракт Шапаренко с киевским клубом рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне украинец провел 21 матч за «Динамо», забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. В составе национальной сборной Шапаренко сыграл 48 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.

Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Roman
8млн. - це адекватна ціна, якщо не продадуть, то літом буде 6млн.
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Шевченко
За десятку сойдёмся. Правда нам что с того?. После продажи Ваната и перепродажи Забарного в ПСЖ, Суркисы получили от 25 до 30 лимонов. Казалось бы деньги были и на трансферы и на вменяемого тренера, но в итоге Костюка получили и снова надеемся на свою академию. Сейчас будем по ходу на Пономаренка надеется, будем делать из него следующего Ваната с последующей перепродажей
Ответить
+4
Face Control
8 лямов за Шляпаренку?  Да он и 1 не стоит 
Ответить
0
BekXan
Турецька ліга це дно....
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
Потужно
Не потужно Суркис не продаст Шапаренку дешевле 300 млн☝️
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
