Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона

Турецкий «Бешикташ» интересуется украинским полузащитником Николаем Шапаренко. Клуб планирует усилить центр поля во время зимнего трансферного окна и уже включил 27-летнего игрока «Динамо» в свой список кандидатов.

По информации источника, украинский футболист не против попробовать себя в Турции, а турецкий клуб готов за него выложить 8 миллионов евро.

Действующий контракт Шапаренко с киевским клубом рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне украинец провел 21 матч за «Динамо», забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. В составе национальной сборной Шапаренко сыграл 48 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.