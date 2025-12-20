Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
20 декабря 2025, 13:30 | Обновлено 20 декабря 2025, 13:31
Шапаренко готов перейти в Бешикташ, турки сделали предложение – СМИ

Хавбек «Динамо» изменил позицию относительно трансфера в Суперлигу?

Шапаренко готов перейти в Бешикташ, турки сделали предложение – СМИ
ФК Динамо. Николай Шапаренко

27-летний полузащитник «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко уже в зимнее трансферное окно может покинуть свой нынешний клуб и перебраться в Турцию.

Интерес к Шапаренко возобновил «Бешикташ», который летом предлагал 12 миллионов евро за трансфер хавбека, но нарвался на категорическое нежелание того перебираться в Турцию.

Ныне турецкие источники сообщают, что «Бешикташ» сделал устный запрос по возможности трансфера Шапаренко, а сам футболист показал готовность к этому переходу.

Особо отмечается, что на переходе Шапаренко настаивает главный тренер «Бешикташа» Серген Ялчин, которому очень импонирует футбол украинца.

Напоним, контракт Шапаренко с «Динамо» действует до 30 сентября 2026 года.

Николай Шапаренко Динамо Киев Бешикташ трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
