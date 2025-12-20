Шапаренко готов перейти в Бешикташ, турки сделали предложение – СМИ
Хавбек «Динамо» изменил позицию относительно трансфера в Суперлигу?
27-летний полузащитник «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко уже в зимнее трансферное окно может покинуть свой нынешний клуб и перебраться в Турцию.
Интерес к Шапаренко возобновил «Бешикташ», который летом предлагал 12 миллионов евро за трансфер хавбека, но нарвался на категорическое нежелание того перебираться в Турцию.
Ныне турецкие источники сообщают, что «Бешикташ» сделал устный запрос по возможности трансфера Шапаренко, а сам футболист показал готовность к этому переходу.
Особо отмечается, что на переходе Шапаренко настаивает главный тренер «Бешикташа» Серген Ялчин, которому очень импонирует футбол украинца.
Напоним, контракт Шапаренко с «Динамо» действует до 30 сентября 2026 года.
Раньше он из себя что-то представлял, сейчас он на 12 лямов НЕ тянет...