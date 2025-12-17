Динамо предложили 12 млн евро за футболиста сборной Украины
Николай Шапаренко отказался продолжать карьеру в составе турецкого «Бешикташа»
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко отказался от предложения титулованного иностранного клуба. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Экрем Конур.
По информации источника, в услугах 27-летнего футболиста был заинтересован турецкий «Бешикташ», который является 16-кратным чемпионом Суперлиги. Клуб из Стамбула предложил за трансфер украинца 12 миллионов евро, однако Шапаренко отказался от этого варианта.
Полузащитник не заинтересован в продолжении карьеры в составе одного из самых популярных клубов чемпионата Турции.
В нынешнем сезоне Шапаренко провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач. Контракт полузащитника истекает в сентябре 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 11 миллионов евро.
«Бешикташ» набрал 26 баллов и разместился на пятой позиции в турнирной таблице Суперлиги. Отставание от лидера – «Галатасарая» – составляет 13 пунктов.
