  4. Эвертон – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Англии
Эвертон
10.01.2026 14:15 - : -
Сандерленд
Англия
09 января 2026, 13:37 | Обновлено 09 января 2026, 13:41
Эвертон – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 января в 14:15 поединок 1/32 финала английского кубка

Getty Images/Global Images Ukraine

10 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии между клубами «Эвертон» и «Сандерленд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пройдет поединок на «Hill Dickinson Stadium» в Ливерпуле.

Обе команды начали участие в розыгрыше Кубка Англии с 1/32 финала, не играя на предыдущих этапах.

Стартовый свисток раздастся в 14:15 по киевскому времени.

Эвертон – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эвертон – Сандерленд
Андрей Витренко
Андрей Витренко
