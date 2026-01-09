10.01.2026 14:15 - : -
Англия09 января 2026, 13:37 | Обновлено 09 января 2026, 13:41
25
0
Эвертон – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 января в 14:15 поединок 1/32 финала английского кубка
09 января 2026, 13:37 | Обновлено 09 января 2026, 13:41
25
0
10 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии между клубами «Эвертон» и «Сандерленд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Пройдет поединок на «Hill Dickinson Stadium» в Ливерпуле.
Обе команды начали участие в розыгрыше Кубка Англии с 1/32 финала, не играя на предыдущих этапах.
Стартовый свисток раздастся в 14:15 по киевскому времени.
Эвертон – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон – СандерлендСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 08 января 2026, 16:31 24
А все так ждали возвращения Юлии
Бокс | 08 января 2026, 16:48 0
Боксер обратился к болельщикам на фоне гибели своих тренеров
Футбол | 09.01.2026, 12:47
Футбол | 09.01.2026, 10:46
Бокс | 09.01.2026, 09:33
Комментарии 0
Популярные новости
09.01.2026, 00:13
08.01.2026, 09:33 15
07.01.2026, 22:16 3
07.01.2026, 14:46 7
08.01.2026, 09:57 5
08.01.2026, 09:02 5
07.01.2026, 22:34 19
07.01.2026, 14:55 28