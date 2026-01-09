10 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии между клубами «Эвертон» и «Сандерленд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пройдет поединок на «Hill Dickinson Stadium» в Ливерпуле.

Обе команды начали участие в розыгрыше Кубка Англии с 1/32 финала, не играя на предыдущих этапах.

Стартовый свисток раздастся в 14:15 по киевскому времени.

Эвертон – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция