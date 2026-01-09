Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Ива Йович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 января 2026, 20:42 |
254
0

Элина Свитолина – Ива Йович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Окленде

09 января 2026, 20:42 |
254
0
Элина Свитолина – Ива Йович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В ночь на 10 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В полуфинале украинка сыграет против третьей сеяной Ивы Йович (США, WTA 35). Поединок начнется ориентировочно в 08:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале поборется либо с Александрой Эалой, либо с Ван Синьюй.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Элина Свитолина – Ива Йович. Прогноз и анонс на полуфинал WTA 250 в Окленде
Марта и Элина. Расписание матчей украинок в Брисбене и Окленде на 10 января
СВИТОЛИНА: «Думаю, что сегодня она даже заслуживала победы больше, чем я»
Элина Свитолина Ива Йович смотреть онлайн WTA Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 05-11.01
Теннис | 09 января 2026, 18:39 0
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 05-11.01
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 05-11.01

Следите за результатами украинцев и украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Бокс | 09 января 2026, 09:33 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»

Американец похвалил Бенавидеса

Киевское Динамо обвинили в плохом обращение с собственным футболистом
Футбол | 09.01.2026, 17:49
Киевское Динамо обвинили в плохом обращение с собственным футболистом
Киевское Динамо обвинили в плохом обращение с собственным футболистом
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бокс | 09.01.2026, 00:13
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Теннис | 09.01.2026, 12:27
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
07.01.2026, 18:27 53
Футбол
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 8
Футбол
Уордли настроен закончить карьеру друга Усика, которого избил Кличко
Уордли настроен закончить карьеру друга Усика, которого избил Кличко
07.01.2026, 20:40 1
Бокс
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
07.01.2026, 22:34 19
Бокс
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 57
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем