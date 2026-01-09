WTA09 января 2026, 20:42 |
254
0
Элина Свитолина – Ива Йович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Окленде
В ночь на 10 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В полуфинале украинка сыграет против третьей сеяной Ивы Йович (США, WTA 35). Поединок начнется ориентировочно в 08:00 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в финале поборется либо с Александрой Эалой, либо с Ван Синьюй.
