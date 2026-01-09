Элина Свитолина – Ива Йович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 10 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В полуфинале украинка сыграет против третьей сеяной Ивы Йович (США, WTA 35). Поединок начнется ориентировочно в 08:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале поборется либо с Александрой Эалой, либо с Ван Синьюй.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА